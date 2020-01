La Guerra è Finita verso il finale tra i dubbi di Giulia e il passato di Mattia: anticipazioni 27 gennaio e 3 febbraio

L’ultima puntata de La Guerra è finita è dietro l’angolo e da quello che si è visto fino a questo momento sembra certo un rinnovo per una seconda stagione. Le questioni in sospeso sono davvero tante e i fan non possono far altro che incrociare le dita sperando che i dubbi di Giulia e il passato di Mattia non si risolvano per portare tutti ad una possibile seconda stagione. Se così non fosse le risposte sarebbero vicine visto che lunedì prossimo, il 3 febbraio, andrà in onda l’ultima puntata della prima stagione della fiction.

Le anticipazioni dell’ultima puntata de La Guerra è Finita rivelano che Davide scoprirà le vere origini di Mattia (Carmine Buschini) e, a quel punto, dovrà prendere una decisione fondamentale per il bene di Miriam. Lo stesso dovrà fare poi i suoi conti con i sentimenti che prova per Giulia iniziando col chiederle scusa, questo basterà per riportarla indietro? Intanto, l’Italia si prepara alle sue prime votazioni post guerra, quale sarà l’atmosfera?

Prima di capire come andrà a finire la prima stagione, l’appuntamento con La Guerra è finita si rinnova oggi, 27 gennaio, con la penultima puntata in cui Davide cercherà di capire se Mattia fa parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile. Nel frattempo Miriam e Mattia sono sempre più vicini, come il giovane avvocato e Giulia, che Stefano invita ad andare con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la marchesa Tetenzi per ottenere quello che le serva per i suoi ragazzi.

La fiction firmata da Michele Soavi continuerà a raccontare le storie dei ragazzi che si trovano alla tenuta Terenzi e tra alcuni di loro nasceranno nuove ed intense amicizie, come quella tra Mattia e Miriam. Il loro rapporto si rafforzerà sempre di più e i due saranno sempre più vicini ma la verità che Davide sta cercando potrebbe finire col metterli con le spalle al muro, il giovane sarà allontanato dalla tenuta?

Infine, il pensiero fisso di Davide sarà ancora rivolto al suo bambino e alla sua famiglia ma Giulia prova a consolarlo lasciandogli credere che forse da qualche parte, qualcuno con il suo cuore, si sta prendendo cura del suo Daniele. Ecco il promo della penultima puntata de La Guerra è Finita in onda questa sera su Rai1: