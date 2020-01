Il nuovo trailer di The Walking Dead 10 mette tutti in crisi tra il passato di Michonne e una mano sospetta: Andrea tornerà?

La crisi d’astinenza da The Walking Dead 10 sta creando molti più danni di quanto pensassimo visto che è bastato un trailer per mandare tutti in tilt. La seconda parte di stagione si sta avvicinando a grandi passi ma i fan questa volta non solo andati in crisi per il conto alla rovescia bensì per un trailer che ha mostrato alcune scene inedite spoilerando il futuro della serie e dei suoi personaggi, soprattutto di quelli che abbiamo lasciato nella caverna in balia dei vaganti e di quelli che sono pronti alla fase successiva del loro piano, i Sussurratori.

Secondo quanto si evince dal nuovo trailer della seconda metà di The Walking Dead 10 l’elenco delle potenziali vittime della caverna si stringe a tre. Il finale di mezza stagione si è concluso con Alpha (Samantha Morton) che ha attirato Carol (Melissa McBride) in un’imboscata insieme a Daryl (Norman Reedus), Aaron (Ross Marquand), Jerry (Cooper Andrews), Magna (Nadia Hilker) e le sorelle Connie (Lauren Ridloff) e Kelly (Angel Theory). I primi ad essere rivisti a “casa” pronti a difendere Hilltop dagli attacchi dei Sussurratori sono Aaron, Daryl e Kelly mentre sembrano essere ancora assenti Connie, Jerry e Magna.

Il predestinato alla morte sembra essere proprio Jerry avvistato per l’ultima volta quando è stato stretto da un deambulatore pronto ad affondare i denti nella sua gamba. L’ultimo trailer della seconda metà di The Walking Dead 10 potrebbe averlo confermato mostrando Connie e Magna che affrontano i meandri della caverna con una lanterna ma senza poi essere avvistate all’esterno.

Altro punto di forza del nuovo trailer è una mano. Ebbene sì, i fan della serie sono andati fuori di testa quando hanno visto una mano bucare il terreno vicino ad una croce lasciando pensare ad una resurrezione. In molti hanno subito fatto il nome di Gleen e di Carl senza tenere conto degli anni che sono passati ormai dalle loro morti ma, ancora una volta, potrebbe essere stato proprio il trailer a rispondere un attimo dopo mostrando Beta dentro le mura ad Alessandria.

Sembra proprio che la tomba in questione appartenga a Cheryl, l’anziana paziente asfissiata da Dante durante le sue cure e seppellita dallo stesso dottore che, in realtà ha nascosto una sorta di tunnel che ha permesso a Beta di entrare ad Alessandria. Sembra proprio che queste immagini confermino un attacco simultaneo su tutti i fronti da parte dei Sussurratori e se un gruppo attaccherà Hilltop, Beta e altri arriveranno ad Alessandria per uccidere i loro nemici.

Nello stesso trailer abbiamo modo di vedere anche Michonne a spasso con due vaganti proprio come faceva un tempo quando era costretta a vivere e sopravvivere contando solo sulle sue forze. Come se questo non bastasse, lo stesso video di The Walking Dead 10 mostra almeno un flashback di Michonne prima degli eventi dell’episodio 3 della Stagione 3 e proprio quelle scene non fanno che riportare alla mente il suo rapporto con Andrea, che si la volta buona per un suo “ritorno”?

The Walking Dead 10 tornerà in tv il prossimo 23 febbraio negli Usa e il 24 in Italia, su Fox di Sky, con un singolo episodio.