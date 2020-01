Faith No More in Italia a luglio: biglietti in prevendita

Arrivano i Faith No More in Italia. A cinque anni dall’ultimo tour in Europa la band di Mike Patton ritorna nel Vecchio Continente e farà una tappa nel Belpaese.

Il 6 luglio i Faith No More sbarcheranno a Milano con una data – per ora l’unica in Italia – all’Ippodromo SNAI nel contesto del Milano Summer Festival. La band ha annunciato il tour europeo con queste parole:

Dopo cinque anni, quattro colonscopie, due devitalizzazioni ai denti e diversi esami della prostata, abbiamo capito che bisognava ‘cogliere l’attimo’ e riportare il nostro posteriore in tour in Europa il prima possibile.

Nel 2015, infatti, i Faith No More si esibirono al Sonisphere di Milano sul palco dell’Assago Summer Arena nel corso del tour promozionale di Sol Invictus, settimo album in studio della squadra di Mike Patton pubblicato lo stesso anno, nonché ultimo disco ufficiale della band.

A novembre 2019 la band, dopo un lungo silenzio, aveva pubblicato l’immagine di una vetta innevata con sovrimpresso il logo dei Faith No More, accompagnando il post con l’onomatopea: “Psssst”. Da quel momento si erano sollevate voci su un eventuale ritorno della band in studio.

Tale possibilità non è mai stata esclusa, specialmente a seguito delle dichiarazioni del tastierista Roddy Bottum che nel 2018 aveva riferito che occasionalmente si incontrava con il batterista Mike Bordin e il bassista Bill Gould per alcune jam session a San Francisco.

Dichiarazioni, quelle di Bottum, che contrastavano con le parole di Mike Patton riferite un anno prima durante un’intervista radiofonica. Patton, sul ritorno della band, aveva parlato di progetti “in pausa fino a un tempo indefinito” ma non aveva escluso di ritornare a calcare il palco e a incidere con i Faith No More.

Mike Patton, del resto, è sempre impegnato in progetti paralleli che spaziano dai Tomahawk a Pepping Tom, e soprattutto in Italia si è lasciato apprezzare per Mondo Cane, una raccolta di cover di canzone dal repertorio classico italiano. Il disco è uscito nel 2010 ed la punta più alta della sua carriera solista. Tra le tracce proposte troviamo anche Il Cielo In Una Stanza di Gino Paoli, Che Notte di Fred Buscaglione, Scalinatella di Roberto Murolo e Senza Fine sempre di Gino Paoli.

L’ultimo disco solista di Mike Patton è Corpse Flower (2019).

I biglietti per il concerto dei Faith No More in Italia saranno disponibili in pre-sale a partire dalle 10 di giovedì 30 gennaio per i clienti Live Nation sul sito www.livenation.it.

Per tutti gli altri utenti, invece, l’acquisto sarà disponibile dalle ore 10 di venerdì 31 gennaio sui circuiti Ticketmaster e TicketOne.

Il concerto dei Faith No More in Italia, per ora, resta l’unica data della band di Mike Patton nel Belpaese in una delle serate del Milano Summer Festival che vedrà salire sul palco della venue i Green Day con i Weezer (10 giugno), Thom Yorke (9 luglio) i The Script (10 luglio) e Ozuna (24 luglio).

Ritornano i Faith No More in Italia e non è ancora dato sapere se la band di Mike Patton si tratterrà presso lo Stivale per altri concerti durante il tour europeo.