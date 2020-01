Call of Duty Modern Warfare si prepara alla Battle Royale? Screen rivelatore

A distanza di diversi mesi dall’esordio sulla scena videoludica di Call of Duty Modern Warfare, il titolo continua a far parlare di sé. Non scema infatti l’entusiasmo di una community che finalmente è tornata a combattere un conflitto digitale contemporaneo, dopo diverse iterazioni che hanno portato il franchise avanti veloce all’interno della linea temporale.

Una volontà precisa alla base delle scelte di Infinity Ward, che con questo ultimo capitolo ha scelto la strada del realismo sacrificando tutte quelle scelte di gameplay introdotte in precedenza. E tra queste senza una delle ultime in assoluto è senza dubbio quella legata alla modalità Battle Royale. Un’assenza assolutamente giustificata quindi, vista la politica adottata dal team di sviluppo. Ma qualcosa potrebbe essere pronto a cambiare, e anche in tempi relativamente veloci.

Call of Duty Modern Warfare e la Battle Royale, un matrimonio che s’ha da fare?

Le prime indiscrezioni che giungevano dal quartier generale di Infinity Ward erano abbastanza sicure. Call of Duty Modern Warfare non dirotterà verso la Battle Royale. Certezza che proprio nelle ultime settimane hanno cominciato a vacillare, complici i rumor che volevano proprio la modalità in questione come pronta a essere introdotta nel comparto multigiocatore dello sparatutto. E le ultime ore non fanno altro che continuare a spingere proprio su questo fronte.

Stando infatti agli ultimi leak, la Battle Royale potrebbe essere molto vicina al suo sbarco in COD. Un’immagine che è trapelata in rete mostrerebbe quella che potenzialmente potrebbe essere la mappa di gioco in cui gli utenti verranno paracadutati.

Non si hanno chiaramente dettagli certi in merito, con il team di sviluppo che si riguarda bene dal dare anticipazioni. Con la nuova stagione alle porte (rinviata da fine gennaio all’11 febbraio) non bisognerà pazientare troppo prima di conoscere il prossimo futuro del gioco. E sarà proprio la modalità Battle Royale la prossima fermata del franchise?

