Batwoman torna in pausa lasciando le sorelle Kane in crisi: cosa ne sarà di Beth e Alice?

Pensavate di aver superato la lunga pausa natalizia e di poter godere di qualche episodio in più di Batwoman? Vi sbagliavate e di grosso visto che la serie sta per tornare in pausa e sedere in panchina per altre tre settimane. L’episodio numero 11 andato in onda qualche ora fa è destinato a far discutere e tenere tutti con il fiato sospeso proprio per via di quello che è successo dopo il maxi crossover che sembra aver riportato sulla Terra anche una versione di Beth tutta nuova con buona pace di Kate. È stata proprio lei a raccontare alla sorella quello che è successo durante Crisi sulle Terre Infinite e lei lo ha compreso bene visto che è una scienziata, ma adesso?

A quanto pare le cose sono destinate a complicarsi e il promo dell’episodio numero 12 di Batwoman dal titolo “Take your choice” non fa altro che confermarlo.

Ecco il promo del prossimo episodio in onda il 16 febbraio negli Usa:

ATTENZIONE SPOILER!

Beth è tornata nella vita di Kate e le ha raccontare che proprio grazie a lei è accaduto tutto visto che, subito dopo l’incidente, l’ha portata in salvo. Loro sono amiche e sorelle e questo non fa altro che riempire di gioia Kate ma non del tutto visto che adesso capisce che avrebbe potuto salvare la sorella e non lo ha fatto creando il “mostro” che adesso incute timore a tutti in città.

La reunion viene interrotta da Mouse pronto a rapire due bambini proprio per avere in cambio Alice ma le cose non vanno come previsto perché da un lato la città si rifiuta di chiedere aiuto a Batwoman per via del suo coming out e dall’altra perché è proprio Kate a finire nei guai. A conquistare il pubblico della serie, però, non è stato il rocambolesco intervento di Beth nei panni di Alice ma quello che è successo dopo, nel finale.

Dopo essere sopravvissuti ai tentativi di Mouse di uccidere Kate e i due bambini, le sorelle festeggiano il loro compleanno insieme a Mary e Luke al bar convinte che questo possa essere il loro nuovo status familiare ma con poco successo visto che Beth all’improvviso grida di dolore, si stringe la testa e cade in ginocchio per via di qualcosa che sembra averle colpito la testa. Nello stesso istante anche Alice ha lo stesso sintomo e la stessa reazione e questo lascia intendere che le due siano legate a doppio filo.

Chi ha seguito gli episodi di The Flash e dell’Arrowverse sa bene che le vibrazioni delle due sono diverse perché provenienti da Terre diverse, forse la loro convivenza non è possibile e una delle due dovrà sparire da Batwoman e dalla vita di Kate? Ci vorranno tre settimane per scoprirlo visto che la serie è nuovamente in pausa fino a domenica 16 febbraio.