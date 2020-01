Anche Buffon nel video di Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci, nuovo singolo dall’ultimo album (testo)

Il video di Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci porta con sé una sorpresa. La clip, rilasciata il 27 gennaio dopo l’approdo in radio del singolo, conta anche sulla presenza di Gigi Buffon, che compare anche in alcuni scatti di presentazione del nuovo estratto da Chiaramente Visibili Dallo Spazio.

Il testo di Ti Saprò Aspettare offre la possibilità di guardare il mondo attraverso una visione imperfetta. La ballata, scritta da Biagio Antonacci, rappresenta il secondo singolo dal suo ultimo album, Chiaramente Visibili Dallo Spazio, che ha rilasciato nel mese di novembre e dal quale ha già estratto Ci Siamo Capiti Male.

Nei prossimi mesi, Biagio Antonacci tornerà anche in tour con le date stanziali al Teatro Carcano di Milano, date per le quali sono già in prevendita i biglietti. Nei giorni scorsi, si sono aggiunte nuove date che hanno così arricchito la residency del cantautore milanese, che sarà sul palco dal 29 settembre all’11 ottobre e dal 13 al 25 ottobre. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Il viaggio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio è iniziato prima del tour che l’artista ha condotto con l’amica Laura Pausini e che hanno portato fino a Cagliari, all’Arena Fiera, dalla quale mancavano da molti anni. Le registrazioni sono continuate anche durante le pause della tournée che ha tenuto nel corso della scorsa stagione.

Con Laura Pausini, Biagio Antonacci ha rilasciato il singolo In Questa Nostra Casa Nuova, che avrebbe dovuto fare parte del disco ma che poi è stata lasciata come brano in duetto con l’artista di Solarolo e che hanno portato anche nella scaletta del tour.

Testo di Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci

Io sono qui

A scrivere di te

I denti tuoi belli addosso diventano una gabbia

E io ci sono dentro

Più fragile del vetro

Lontano dai miracoli fa freddo E invece tu contraria regola

Le tue vertigini un sintomo d’altezza

Che non è misurabile

Ne in metri ne in centimetri

È solo che sei alta e il cielo sfiori Ti saprò aspettare

E ti aspetterò

Ci sarà da fare

Io ti aspetterò Se sto con te sarà perché ti va

Con le mie dita adesso disegni sulla polvere

Simboli di vita che leggi con fatica

Il tempo non ti cambia ma ti spiega Ti saprò aspettare

E ti aspetterò

Ci sarà da fare

Io ti aspetterò La ragazza dai sogni sbiaditi e dai tristi cortei

È anche bello vederti danzare tra mille tabù

Ti difendi ma dentro ti spegni e lo senti anche tu

Più perdono, più noia

Permettiti la verità

Non c’è ferita

Se ti ho portata qui E ti aspetterò

Ci sarà da fare

Io ti aspetterò

Il video di Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci

Dopo Beppe e Rosario Fiorello, Biagio Antonacci torna a ospitare un personaggio importante in uno dei suoi video. Arriva quindi il turno di Gigi Buffon, che diventa la guest star della clip dedicata al nuovo singolo del cantautore di Rozzano.