9-1-1 2 verso un Natale movimentato per Bobby e i suoi: anticipazioni 27 gennaio e 3 febbraio

9-1-1 2 torna in onda su Rai2 anche questa sera, al lunedì, ma presto la programmazione della serie cambierà e proprio per gli ultimi episodi Bobby e i suoi traslocheranno al giovedì. Sembra che sia in arrivo Pechino Express 2020 e questo cambierà un po’ le carte in tavola per i protagonisti del prime time della rete giovane della tv pubblica, compresa la serie firmata da Ryan Murphy.

Fino a quel momento, però, ci attendono due lunedì intensi per un totale di sei episodi e con tanto di Natale movimentato che lascerà tutti con il fiato sospeso. Questo a grandi linee quello che attende i fan della serie mentre in particolare, proprio oggi, 27 gennaio, ci saranno una serie di salvataggi da mettere insieme.

Nell’episodio dal titolo Fantasmi, Bobby e la sua squadra prestano soccorso a un escursionista che è caduto dalla scogliera nella spiaggia di Palos Verdes dopo aver ricevuto una chiamata dì emergenza ma a quanto pare l’uomo dichiara di non aver fatto nessuna chiamata, tra l’altro proprio sulla spiaggia trovano le ossa dl un uomo. Hen scopre che suo padre, che l’ha abbandonata quando aveva nove anni, è in coma, ormai è vivo solo perché è attaccato a delle macchine e tocca a lei decidere di lui. Carla e Eddie decidono di iscrivere Christopher in un’ottima scuola, ma gli insegnanti ci terrebbero a conoscete pure la madre del bambino, ovvero Shannon, che da più di un anno ha abbandonato lui e suo padre.

Carla rivela a Buck che Andrew ha invitato Abby a vivere da lui e che lei tornerà a Los Angeles anche se è da un paio di settimane che lei e Buck non si sentono da un po’, lui continua a vivere ancora a casa della donna, ma ora ha capito che deve andarsene. Ne Il vero Buck, anche se ora è tornato ufficialmente single, non intende più relazionarsi con le donne come prima, ovvero sulla mera attrazione fisica. Buck e Chimney vanno a un bar, e vengono raggiunti da Maddie, con gran sorpresa di Buck; è stato Chimney a invitarla, e Buck scopre che da un po’ i due si vedono. Infine ne La storia di Hen, si raccontano gli esordi della sua carriera e le scelte che l’hanno spinta a diventare un vigile del fuoco.

9-1-1 2 torna la prossima settimana, sempre al 3 febbraio, con tre nuovi episodi dal titolo “Buon Natale?”, “Nuovi inizi” e “Chimney, chi sei?” in cui è arrivato Natale e Bobby si prepara a festeggiarlo con Athena, ma le cose si complicano quando lei lo invita ad abitare insieme. Athena mette subito in chiaro che non intende forzarlo ma questo non basta.