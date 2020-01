Supernatural 14 in arrivo su Rai4? Stasera il finale della 13esima stagione lascerà tutti con il fiato sospeso

Supernatural 14 in arrivo su Rai4 oppure no? In molti sono ancora in crisi per via di quello che succede con la programmazione della serie ma questo non ha cambiato le cose così come non le cambierà il fatto che gli americani sono già pronti a vedere il gran finale. I fratelli Winchester stanno combattendo la loro ultima battaglia nella quindicesima stagione in onda negli Usa mentre il pubblico italiano vedrà in chiaro solo oggi, 26 gennaio, gli ultimi due episodi della tredicesima. Il ritardo di messa in onda rispetto agli americani non sembra che si ridurrà nei prossimi mesi visto che, almeno fino ad adesso, Rai4 non ha annunciato novità sulla programmazione.

Supernatural 14 porterà in scena non solo nuove battaglie per Sam e Dean ma anche l’episodio numero 300, un vero e proprio record per la serie, ma quando andrà in onda in Italia è ancora presto dirlo. I fan non possono far altro che consolarsi questa sera con gli ultimi due episodi di Supernatural 13 in onda dalle 19.49 su Rai4. L’appuntamento è fissato con “Esodo” e “Lascia correre i bei tempi” in cui Lucifero iniziare ad allacciare rapporti con Jack nonostante i tentativi di Dean, Sam e Castiel.

Ci siamo quasi, "Supernatural" sta per terminare.

Stasera alle 19:30 in prima visione gli episodi 20 e 21 della 13^ stagione e domani il gran finale! pic.twitter.com/LEsXWI9ktv — Rai4 (@RaiQuattro) January 25, 2020

Il giovane sembra pronto a conoscere suo padre e sentire le sue ragioni mentre Mary rivela ai figli che non ha intenzione di abbandonare la causa dei ribelli. Bobby rivela a Mary che i sopravvissuti del mondo apocalittico si sono ormai ambientati mentre Sam e Dean sembrano pronti a ritirarsi lasciando il loro posto al Nephilim che può sostituirli ma le cose non vanno così e i due si ritroveranno a combattere ancora con un epilogo non del tutto scontato.

Ecco il trailer del gran finale di Supernatural 13:

Dean è destinato a “vendere” la sua anima per cercare di riuscire a chiudere al meglio la sua missione ma sarà a quel punto che potrebbe fidarsi della persona sbagliata, Michele. Siamo sicuri che quest’ultimo rispetterà la promessa fatta al bel Winchester? Quello che succederà questa sera farà da filo conduttore con Supernatural 14, rimane da capire quanto dovremo attendere per la messa in onda italiana.