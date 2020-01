Proroga per recesso rimodulazioni Tiscali di rete fissa: l’ultima data utile

Erano scattate rimodulazioni Tiscali ben precise per quanto riguarda la telefonia fissa nel corso dei mesi passati: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il gestore telefonico ha deciso di prorogare il tempo utile per il diritto di recesso, fissato adesso per il 29 febbraio 2020. Il provider sta anche mettendo al corrente alcuni dei suoi clienti con P.IVA di una prossima modifica unilaterale del contratto, che diventerà effettiva a partire dal 1 marzo 2020, sempre per la rete fissa (aumenti del canone mensile compresi tra i 2 ed i 7,02 euro).

Avevate già deciso di recedere gratuitamente del contratto per via delle rimodulazioni Tiscali degli scorsi mesi? Potete farlo da subito, e fino al 29 febbraio 2020, inoltrandone richiesta tramite PEC all’indirizzo ‘cessazionecontratti@legalmail.it‘ (ricordando di dover a vostra volta avere una casella di posta elettronica certificata affinché la richiesta abbia valore legale), inviando una raccomandata A/R all’indirizzo ‘Tiscali Italia S.p.A. – Ufficio Gestione Contratti Località Sa Illetta – Strada Statale 195 Km 2.300 09123 – Cagliari‘, chiamando il numero di assistenza clienti 130 oppure recandovi presso un rivenditore autorizzato.

Potete verificare se siete stati impattati dalle rimodulazioni Tiscali scrutando per bene le ultime fatture ricevute (nel caso dovrebbe esserci una voce apposita che vi illustrerà tutte le modifiche introdotte), ricordando che, oltre alla cessazione del contratto senza penali o costi di disattivazione (se effettuata entro il termine ultimo dapprima indicato), potrete anche decidere di passare ad altro operatore telefonico. La proroga fino al 29 febbraio 2020 riguardare le rimodulazioni Tiscali fatte partire a novembre e dicembre 2019, relative agli aumenti dei canoni annuali di un range compreso tra i 2 ed i 5 euro. In ogni caso, ricordate che per tutte le rimodulazioni Tiscali di rete fissa scattate nell’ultimo periodo (incluse quelle recenti che hanno riguardato i clienti con P.IVA) avete tempo fino al 29 febbraio 2020 per recedere gratuitamente dal contratto o passare ad altro operatore.