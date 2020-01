Napoli Juve. Il San Paolo applauda l’ex Sarri, ma Ancelotti ha fatto meglio

Il ritorno di Sarri al San Paolo, per la prima volta da avversario, rende ancora più intrigante la vigilia del match. I tifosi sono in piena tempesta emotiva riguardo all’accoglienza da riservare a Sarri passato in pochi mesi da Masaniello a Traditore, da Re di Napoli ad infame nemico.

E’ bastato il “semplice” passaggio alla Juventus per decretare la fine dell’idillio con Sarri. Persino le vedove più dolenti del tecnico toscano hanno messo da parte cordoglio e gramaglie lanciando invettive contro l’ex amato bene.

Smaltita l’ebrezza sarrista si può svolgere una disamina più approfondita di un triennio entusiasmante ma privo di vittorie. Ed accorgersi, incredibile dictu, che Ancelotti – calcolando il massimo risultato raggiunto in ogni singola competizione – ha fatto in un anno e mezzo molto meglio di Sarri in tre.

Entrambi gli allenatori, Sarri ed Ancelotti, hanno raggiunto in Campionato il secondo posto. Certo Sarri ha conquistato più punti, ma una medaglia d’argento resta tale tanto che il secondo sia arrivato ad un centesimo dal vincitore quanto ne sia stato superato per un minuto. La Champions League registra un pareggio. Ancelotti e Sarri hanno entrambi ottenuto come risultato massimo il passaggio agli Ottavi di Finale che Sarri perse contro il Real Madrid ed Ancelotti non potrà giocare con il Napoli dopo l’esonero.

In Coppa Italia, Sarri sovrasta il collega con una semifinale persa al cospetto della Juventus. Mentre in Europa League Ancelotti ha raggiunto i Quarti e Sarri non è mai andato oltre il sedicesimo di finale.

E poiché l’Europa League è più importante della Coppa Italia, Ancelotti ha fatto meglio di Sarri con buona pace dei sarristi che espongono i numeri del possesso palla e dei passaggi oppure il primato dei primi venti minuti di gioco .