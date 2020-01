Fortnite nel 2020, l’anno dei crossover? Le previsioni per i prossimi mesi

Passano i mesi (e gli anni!), ma Fortnite resta inossidabile ai vertici delle classifiche di gradimento dei videogiocatori di tutto il mondo. Una vera e propria love story quella che si è instaurata tra il Battle Royale e il suo pubblico. Una love story che, settimana dopo settimana, si infarcisce di nuovi contenuti. Una continua aggiunta che ovviamente rinnova a cadenza regolare l’amore videoludico di una community sempre affamata di novità, con i ragazzi di Epic Games che sono chiamati a costanti straordinari.

E nel corso dei mesi il team di sviluppo ha dimostrato a più riprese di non avere carenze in materia di fantasia, ma anche in fatto di coraggio. Diverse le circostanze in cui hanno infatti osato, dando vita a crossover che si sono rivelati essere veri e propri successi.

Basti pensare a quello con la pellicola cinematografia Avengers Endgame, o ancora a quella dedicata a Star Wars L’ascesa di Skywalker. Esempi lampanti di come, con uno sforzo non esagerato, si possa dar vita a qualcosa che gratifichi i fan del Battle Royale e al tempo stesso attiri le attenzioni degli appassionati cinefili.

Non di soli crossover filmici vive però Fortnite, che nel corso del 2020 promette grandi cose. E chiaramente tutti gli sguardi sono proprio puntati sulle potenziali collaborazioni che il titolo di Epic Games potrebbe portare sugli schermi dei giocatori.

Fortnite in cerca di collaborazioni, le più calde per il 2020

Fast ‘n Furious 9

Si sa ancora molto poco della nona pellicola cinematografica, ma Fast ‘n Furious 9 non può non attirare su di sé le attenzioni degli amanti del genere motoristico. Pronto ad approdare nei cinema il prossimo 22 maggio, il film porterà ancora una volta sullo schermo Vin Diesel, pronto a vestire i panni dell’indomito Dominic Toretto. Un’occasione parecchio golosa anche per Fortnite, che da tempo ha mostrato sempre grande interesse per i veicoli. E proprio l’inserimento di quelli presenti nella nona pellicola cinematografica della saga potrebbero rappresentare uno dei potenziali crossover dell’anno.

007 No Time to Die

Sempre in ambito filmico restiamo parlando della nuova pellicola dedicata all’agente 007. Daniel Craig, pronto alla sua ultima interpretazione nei panni di James Bond, vedrà ancora una volta le sue gesta impresse nella celluloide in occasione di 007 Non è tempo di morire. E un tributo all’attore potrebbe arrivare anche da Epic Games, che potrebbe pensare di inserire nel suo Battle Royale skin a tema che celebrino l’approdo nelle sale del film, pronto al debutto il prossimo 8 aprile.

Godzilla vs Kong

Lo scontro tra titani pronto a prendere vita sugli schermi cinematografici di tutto il mondo nel mese di novembre potrebbe trovare una replica anche in Fortnite. D’altronde quando a darsele di santa ragione sono un lucertolone e un primate, la cosa non può di certo passare inosservata. E un crossover di fine anno che veda protagonisti proprio Godzilla vs Kong ci starebbe maledettamente bene. Con tutte le conseguenze che ciò potrebbe avere anche sulla mappa di gioco, da sempre soggetta a cambiamenti in seguito a calamità indotte dagli sviluppatori.

Marvel’s Avengers

Un ritorno sui lidi di Epic Games potrebbe esserci durante questo 2020 per gli eroi più potenti della terra, i Vendicatori. Il prossimo esordio del videogioco a loro dedicato, Marvel’s Avengers, rappresenterà per il Battle Royale una ghiotta occasione per infarcire di skin a tema lo store. Gli ottimi riscontri ottenuti in occasione di Endgame non possono passare sotto traccia, con il publisher che di certo penserà a qualche manovra per poter dar vita a un nuovo crossover con i supereroi della Casa delle Idee.

Olimpiadi 2020

E chiudiamo in bellezza con uno degli eventi più importanti dell’anno, nonché l’evento sportivo più atteso per questo 2020. Tanti atleti pronti a portare onori alla propria nazione in occasione delle Olimpiadi 2020, che potrebbero rappresentare un ottimo pretesto per ravvivare l’estate di Fortnite. Il Battle Royale è sempre molto ricettivo nei confronti dello sport (si pensi al Super Bowl), e non è quindi da escludere che la sua attenzione possa ricadere anche su questo evento.

Insomma, tante le potenziali carte che Epic Games può giocarsi per stuzzicare adeguatamente la propria community durante l’anno. Quale sarebbe il vostro preferito? E quali altri potrebbero essere i crossover per il gioco? Diteci la vostra nei commenti.