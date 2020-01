Ben 19 dispositivi Huawei con offerte speciali Unieuro fino al 13 febbraio

Ci sono quasi venti dispositivi che in questo momento risultano presenti nella campagna che è stata nominata “Huawei Days” da Unieuro, in quanto incentrata proprio sul produttore asiatico. Tantissime offerte disponibili online, lanciate lo scorso 24 dicembre e valide fino al prossimo 13 febbraio, con cui ci potremo portare a casa non solo smartphone a condizioni economiche interessanti, ma anche smartwatch e tablet secondo l’approfondimento di questa domenica.

I 6 smartphone che fanno parte di Huawei Days Unieuro

Dopo esserci concentrati sul volantino Unieuro che sarà disponibile nello scorcio finale del mese di gennaio, dunque, bisogna focalizzarsi su alcune promozioni speciali disponibili in rete. A proposito degli smartphone, più in particolare, occorre contrarsi su Huawei Mate 30 Pro, ora acquistabile a 1099,90 euro con il bundle che prevede Watch GT 2 e FreeBuds Lite. Occhio poi ai vari Huawei P30 Pro a 699,90 euro, Huawei Nova 5T a 399,90 euro e Huawei P Smart 2019 a 159,90 euro. A chiudere il cerchio troviamo Huawei Y6s a 149,90 euro e Huawei Y6 2019 a 119.90 euro.

Smartwatch e tablet Huawei in promozione

Passando ad accessori e smartwatch, focus sulle Huawei Freebuds 3, visto che le cuffie true wireless sono acquistabili a 159,90 euro. La promozione prevede il secondo paio a 99,90 euro. Abbiamo anche Huawei Watch GT 2 (42 mm) a 200, 90 euro, Huawei Watch GT 2 (46 mm) a 200, 90 euro, Huawei Watch GT 2 in Titanio a 250,90 euro, Huawei Watch GT Active a 149,90 euro, Huawei Watch GT a 139,90 euro, Huawei Band 4 a 34,90 euro, Huawei E5576-320 Router Portatile a 49,99 euro, Huawei WS5200 Router a 39,99 euro, Huawei Wi-Fi Q2 Router con Access Point a 199,99 euro e Huawei Wi-Fi Q2 Pro Base e Satellite a 169,99 euro.

Infine, ci sono anche un paio di tablet in promozione, come Huawei MediaPad M5 Lite 4G a 279.99 euro e Huawei MediaPad T5 4G a 229,99 euro. Insomma, offerte Huawei con Unieuro per tutti i gusti, fino alle porte di San Valentino.