Anomalia con device Huawei, link alle app non conducono al Play Store: una soluzione

Ci sono alcune segnalazioni che dobbiamo prendere in considerazione oggi 26 gennaio per quanto riguarda gli smartphone Huawei. Non mi riferisco tanto ad anomalie specifiche per singoli device, a differenza di quanto abbiamo constatato negli ultimi mesi sulle nostre pagine con Huawei Mate 20 Lite a proposito delle memorie esterne, quanto di un potenziale bug per tutti. Mi riferisco al fatto che i link diretti alle app potrebbero non rimandarvi al Play Store, a differenza di quanto avvenuto finora.

Soluzione al bug dei link alle app per device Huawei

Le segnalazioni, da un paio di settimane a questa parte, non sono isolate in questo senso. Non è un caso che dalla divisione italiana sia arrivata una presa di posizione ufficiale tramite i suoi canali social, affinché gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei non siano in qualche modo limitati nel download di app. Anche perché al posto del Play Store tali link sembrano rimandare senza una ragione precisa ad App Gallery. Insomma, un bug difficile da spiegare con questi presupposti.

Secondo Huawei Italia, è necessario seguire il percorso “impostazioni > app > app > appgallery > apri per impostazione predefinita > apri link supportati in questa app > richiedi sempre”. Attenzione però, perché le istruzioni per gli utenti che riscontrano un bug del genere non finiscono qui. Gli utenti sono invitati a seguire lo stesso procedimento con Google Play Store. A questo punto quando aprite un link dovrebbe apparirvi una scelta tra Appgallery e Play Store. Se questo non accadesse non vi resterà altro da fare che scrivere un messaggio privato alla divisione italiana del produttore.

Anche a voi sono capitati problemi del genere? Fatecelo sapere, soprattutto in merito all’efficacia delle soluzioni che sono state proposte di recente da Huawei per tutti coloro che hanno constatato anomalie a proposito del Play Store da un po’ di tempo a questa parte.