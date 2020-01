Un regalo da 150 euro per chi acquisterà subito Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra in Italia

Arrivano finalmente indicazioni interessanti in questi giorni per coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy S20 o un S20 Ultra, nonostante le loro caratteristiche non siano ancora ufficiali. Dopo aver analizzato le ultime indiscrezioni a proposito dei loro prezzi, oggi 25 gennaio tocca fare i conti con un regalo altamente probabile per gli utenti che cederanno in una prima fase al fascino dei due topo di gamma. Proviamo dunque ad esaminare i rumors più in profondità.

Il regalo previsto con Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra

Secondo quanto riportato da una fonte autorevole come Evleaks, che a tal proposito ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post apposito, non ci sarebbero dubbi sul fatto che portandosi a casa un Samsung Galaxy S20 o un S20 Ultra, almeno nelle prime settimane successive al lancio dei device sul mercato, gli utenti otterranno il diritto a ricevere un omaggio. Lo stesso Evleaks ci parla in questo senso di Samsung Galaxy Buds+, che potrebbero effettivamente rappresentare un ottimo incentivo per chi intende fare questo step.

A quanto ammonta il valore commerciale del possibile omaggio associato ai due top di gamma? Impossibile dirlo con certezza e precisione in questo momento, visto che i nuovi auricolari verranno presentati con ogni probabilità contestualmente con gli stessi Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra. I loro predecessori, in ogni caso, avevano un prezzo di listino di 150 euro circa, ragion per cui ritengo non ci allontaneremo più di tanto da quei valori. Insomma, in termini pratici potrebbe essere un buon affare qualora dovesse essere confermato il regalo in questione.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S20 e S20 Plus, osservando con attenzione lo scorcio finale dell’evento in questione. Quando cioè si parlerà di aspetti commerciali che potrebbero fare la differenza nel processo decisionale per l’acquisto.