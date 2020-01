Tutte le canzoni di Sanremo 2020: testi e significati

Sono 32 le canzoni di Sanremo 2020, 24 tra i Campioni e 8 tra le Nuove Proposte.

I 24 brani dei Big sono inediti fino alla prima esibizione sul palco del Teatro Ariston in programma tra la prima e la seconda serata del Festival; gli 8 brani delle Nuove Proposte sono invece già disponibili per l’ascolto e, in alcuni casi, è disponibile anche il videoclip ufficiale.

Il direttore artistico Amadeus si è occupato di ascoltare e selezionare personalmente i 24 brani dei Campioni, inizialmente 20 e poi 22 per finire a 24 canzoni giudicate meritevoli della vetrina sanremese.

Per le Nuove Proposte invece il processo selettivo è stato differente: 5 sono quelli emersi dalle sfide del format Sanremo Giovani, in diretta su Rai1 a dicembre; 2 sono i vincitori di Area Sanremo (Matteo Faustini e Gabriella Martinelli con Lula) e una è la vincitrice di Sanremo Young (Tecla Insolia).

A svelare i testi dei Big in anteprima esclusiva è come sempre Sorrisi e Canzoni TV all’interno del numero che precede la settimana musicale di Sanremo con un inserto interamente dedicato al Festival della Canzone Italiana, quest’anno giunto all’edizione numero 70.

Alla conduzione c’è Amadeus, che dal 4 all’8 febbraio 2020 sarà in diretta su Rai1 e su Radio Rai dal Teatro Ariston della cittadina ligure. Grandi protagoniste a Sanremo sono proprio le canzoni, più che gli artisti in gara. Scopriamole tutte!

Le canzoni dei Campioni/Big di Sanremo 2020

Me Ne Frego – Achille Lauro

Seconda partecipazione consecutiva per Achille Lauro al Festival. Me Ne Frego parla d’amore, ma di un amore incompleto.

TESTO E SIGNIFICATO DI ME NE FREGO DI ACHILLE LAURO

Il Sole Ad Est – Alberto Urso

Alberto Urso porta in gara l’amore: è il sentimento più puro che c’è il protagonista del singolo che presenterà all’Ariston!

TESTO E SIGNIFICATO DI IL SOLE AD EST DI ALBERTO URSO

Rosso Di Rabbia – Anastasio

Tassello del nuovo disco, Anastasio invita ad ascoltare Rosso Di Rabbia contestualizzandolo. Il brano racconta un fallimento da autosabotaggio.

TESTO E SIGNIFICATO DI ROSSO DI RABBIA DI ANASTASIO

Sincero – Bugo e Morgan

Uno spaccato sulla società odierna è Sincero, il brano che Bugo e Morgan presentano in coppia al Festival di Sanremo con un pizzico d’ironia pronta a conquistare l’Ariston.

TESTO E SIGNIFICATO DI SINCERO DI BUGO E MORGAN

Fai Rumore – Diodato

I silenzi che complicano i rapporti umani: Fai Rumore è un invito alla comunicazione e alla condivisione in ogni relazione interpersonale.

TESTO E SIGNIFICATO DI FAI RUMORE DI DIODATO

Musica (E Il Resto Scompare) – Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini non si snatura: è all’Ariston per far ballare tutti! La musica ha il potere di far dimenticare tutto il resto, questo canta la ricca ereditiera all’Ariston.

TESTO E SIGNIFICATO DI MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE) DI ELETTRA LAMBORGHINI

Andromeda – Elodie

Un testo scritto da Mahmood, vincitore in carica di Sanremo, su musica di Dario Faini: il titolo è ispirato alla mitologia e il pezzo racconta un amore difficile.

TESTO E SIGNIFICATO DI ANDROMEDA DI ELODIE

Baciami Adesso – Enrico Nigiotti

Viceversa – Francesco Gabbani

Come Mia Madre – Giordana Angi

Finalmente Io – Irene Grandi

Per il ritorno a Sanremo di Irene Grandi si è scomodato persino Vasco Rossi che le ha donato il testo del nuovo singolo. Per Irene Grandi il pezzo sanremese è una riflessione su se stesse.

TESTO E SIGNIFICATO DI FINALMENTE IO DI IRENE GRANDI

No Grazie – Junior Cally

Un brano che fotografa l’Italia di oggi tra ipocrisia e populismo con rime taglienti e veritiere in perfetto stile rap. La partecipazione di Junior Cally al Festival ha fatto scalpore sin dall’annuncio, ma ora attendiamo di ascoltare la canzone in gara!

TESTO E SIGNIFICATO DI NO GRAZIE DI JUNIOR CALLY

Dov’è – Le Vibrazioni

La band guidata da Francesco Sarcina riflette sui veri valori della vita e sull’importanza delle piccole cose, che non vanno sottovalutate.

TESTO E SIGNIFICATO DI DOV’E’ DE LE VIBRAZIONI

Tiki Bom Bom – Levante

“È una lettera a quattro persone che mi piacciono. C’è la mia visione, la descrizione delle loro fragilità, e poi quella che il mondo ha di loro“, con queste parole Levante presenta Tiki Bom Bom, il brano che presenta al Festival.

TESTO E SIGNIFICATO DI TIKI BOM BOM DI LEVANTE

Il Confronto – Marco Masini

Un gioco di ruolo: Marco Masini di guarda allo specchio e ne canta il risultato. Un brano o dalle molteplici letture dal quale scaturiranno molte riflessioni è Il Confronto.

TESTO E SIGNIFICATO DI IL CONFRONTO DI MARCO MASINI

Nell’Estasi O Nel Fango – Michele Zarrillo

La difficoltà nell’esprimere i propri sentimenti è l’argomento portante del brano che Michele Zarrillo propone a Sanremo.

TESTO E SIGNIFICATO DI NELL’ESTATI O NEL FANGO DI MICHELE ZARRILLO

Voglio Parlarti Adesso – Paolo Jannacci

Il rapporto tra padre e figlia è centrale nel testo del brano che Paolo Jannacci presenta al Festival.

TESTO E SIGNIFICATO DI VOGLIO PARLARTI ADESSO DI PAOLO JANNACCI

Gigante – Piero Pelù

Un inno alla rinascita che è una dedica a suo nipote di 3 anni: Piero Pelù canta la necessità di superare le difficoltà quotidiane con coraggio e determinazione.

TESTO E SIGNIFICATO DI GIGANTE DI PIERO PELU’

Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

Un omaggio a Sir Richard Starkey alias Ringo Starr, batterista dei Beatles, ma come metafora esistenziale. La figura di Ringo Starr ha ispirato un brano che riflette su particolari situazioni della vita quotidiana.

TESTO E SIGNIFICATO DI RINGO STARR DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Eden – Rancore

Un’analisi della società odierna è Eden. Rancore torna all’Ariston, dopo aver duettato con Daniele Silvestri lo scorso anno, per dare voce alla storia dell’uomo dall’Eden ai nostri giorni.

TESTO E SIGNIFICATO DI EDEN DI RANCORE

Carioca – Raphael Gualazzi

L’amore e la sua imprevedibilità è il fulcro del testo del brano sanremese di Raphael Gualazzi.

TESTO E SIGNIFICATO DI CARIOCA DI RAPHAEL GUALAZZI

Lo Sappiamo Entrambi – Riki

Il momento di stallo che precede l’interruzione del rapporto. Che sia in amore, in amicizia o sul lavoro, Riki racconta il momento in cui si realizza che non è più possibile andare avanti.

TESTO E SIGNIFICATO DI LO SAPPIAMO ENTRAMBI DI RIKI

Niente (Resilienza 74) – Rita Pavone

La capacità di rialzarsi dopo un momento difficile che porta alla volontà di combattere ancora per superare gli ostacoli: Rita Pavone torna al Festival con un pezzo sulla resilienza.

TESTO E SIGNIFICATO DI NIENTE (RESILIENZA 74) DI RITA PAVONE

Ho Amato Tutto – Tosca

L’importanza di cogliere il lato positivo anche quando sembra che non ci sia; il buono che portiamo via da una relazione finita trova posto in Ho Amato Tutto di Tosca.

TESTO E SIGNIFICATO DI HO AMATO TUTTO DI TOSCA

Le canzoni delle Nuove Proposte di Sanremo 2020

Vai Bene Così – Leo Gassmann

Una lettera d’incoraggiamento a se stessi tra le difficoltà della vita: Leo Gassmann a Sanremo Giovani presenta un brano dal testo particolarmente riflessivo.

TESTO E SIGNIFICATO DI VAI BENE COSì DI LEO GASSMANN

Nel Bene E Nel Male – Matteo Faustini

Un pezzo tra il recitativo e la ballad classica per Matteo Faustini al Festival. Con Gabriella Martinelli e Lula, è in gara tra le Nuove Proposte in quanto tra i due vincitori di Area Sanremo.

TESTO E SIGNIFICATO DI NEL BENE E NEL MALE DI MATTEO FAUSTINI

Due Noi – Fadi

Bologna e l’amore ai tempi dell’università portano Fadi ad esibirsi tra le Nuove Proposte del Festival numero 70.

TESTO E SIGNIFICATO DI DUE NOI DI FADI

Billy Blue – Marco Sentieri

Il bullismo, un tema purtroppo sempre attuale, in un testo in chiave rap che farà riflettere giovani e meno giovani al Festival.

TESTO E SIGNIFICATO DI BILLY BLUE DI MARCO SENTIERI

Per Sentirmi Vivo – Fasma

A tutto rap per raccontare la fine di una relazione e il dolore che ne consegue.

TESTO E SIGNIFICATO DI PER SENTIRMI VIVO DI FASMA

8 Marzo – Tecla Insolia

Vincitrice di Sanremo Young e per questo di diritto tra le Nuove Proposte del Festival, presenta un pezzo che parla delle donne e della loro forza.

TESTO E SIGNIFICATO DI 8 MARZO DI TECLA INSOLIA

Tsunami – Eugenio In Via Di Gioia

Le notizie di tutti i giorni che ci fanno sentire impotenti hanno ispirato il testo della canzone che il gruppo presenta al Festival.

TESTO E SIGNIFICATO DI TSUNAMI DEGLI EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Il Gigante D’Acciaio – Gabriella Martinelli e Lula

Un brano sull’Ilva di Taranto per Gabriella Martinelli e Lula, al Festival dopo aver vinto il Contest Area Sanremo.

TESTO E SIGNIFICATO DI IL GIGANTE D’ACCIAIO DI GABRIELLA MARTINELLI E LULA