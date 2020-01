Non è lo Z Flip il Samsung Galaxy Fold 2: le ultime ipotesi

Il Samsung Galaxy Z Flip potrebbe non corrispondere al Samsung Galaxy Fold 2, che si identificherebbe, nel caso, con tutt’un altro dispositivo. Come riportato su Twitter da Max Weinbach, la seconda edizione dello smartphone pieghevole del colosso di Seul sarebbe in programma per la seconda metà dell’anno. Ancora non sappiamo quale potrebbe essere il nome del Samsung Galaxy Fold 2, che a questo punto è lecito pensare un altro genere di dispositivo rispetto al Samsung Galaxy Z Flip, anch’esso pieghevole, ma contraddistinto da un design a conchiglia (un po’ come il Motorola Razr 2019).

Quanto al Samsung Galaxy Fold 2, c’è da dire che si tratterà di un device top di gamma: Weinbach ha parlato di uno schermo da 8 pollici con vetro ‘Ultra Thin Glass’, del processore Snapdragon 865 di Qualcomm, del supporto alla connettività di rete 5G, di un comparto fotografico da 108MP e del supporto ad una SPen. Una penna di questo tipo ben si adatterebbe all’ampio display da 8 pollici che si dice dovrebbe contraddistinguere il Samsung Galaxy Fold 2, che erediterebbe, a conferma avvenuta, il tratto principale della serie Note (qualcuno potrebbe anche ipotizzare che possa sostituirla in qualche modo, anche se a nostro avviso l’ipotesi resta troppo audace). Ci teniamo, però, ad anticiparvi che tali caratteristiche farebbero schizzare alle stelle il prezzo del device (il costo non dovrebbe essere inferioriore ai 2000 euro, più o meno).

In definitiva, il Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe non corrispondere affatto al Samsung Galaxy Z Flip, device che sarà presentato il prossimo 11 febbraio insieme ai Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. Di conigli nel cilindro il produttore asiatico ne ha un bel po’ a quanto pare: staremo a vedere quanto di vero c’è nelle indiscrezioni rivelate dall’ottimo Weinbach, che già in passato ha dato prova di buona affidabilità nelle sue previsioni.

