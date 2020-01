Jennifer Aniston sorprende le fan di Friends e intervista Selena Gomez all’Ellen Show (video)

In perenne stato di grazia, reduce dalla vittoria di un SAG Award per il suo ruolo nella serie AppleTv The Morning Show, Jennifer Aniston ha dato spettacolo all’Ellen DeGeneres Show nelle vesti di conduttrice, incontrando tante fan di Friends negli studi della Warner Bros. E tra loro anche una supporter d’eccezione, la popstar e attrice, nonché sua amica, Selena Gomez.

La Rachel di Friends, oggi cinquant’anni e radiosa come quando ne aveva la metà, non si è risparmiata nella sua apparizione dall’amica Ellen, sostituendo la conduttrice: durante la sua supplenza della Degeneres, ha partecipato ad una sorta di candid camera in cui ha sorpreso diverse giovani fan di Friends, tutte ragazze, arrivate negli studi della Warner Bros per visitare il set della storica sit-com e rimaste scioccate dalla presenza dell’attrice.

Nascondendosi dietro all’iconico divano arancione del Central Perk, la caffetteria in cui era ambientata la serie per buona parte della sua trama, Jennifer Aniston è apparsa a sorpresa alle ignare fan intente a farsi una foto ricordo sul sofà. Qualcuna, incredula, non ha creduto ai suoi occhi, molte altre hanno urlato di gioia. La Aniston ha scherzato su quanto tempo abbia trascorso su quel set: “Io vivo qui!” ha risposto alle fan che chiedevano cosa ci facesse nascosta dietro al divano. Tutte loro avranno avuto sì e no vent’anni, a dimostrazione di quanto la serie continui a fare breccia nelle nuove generazioni grazie alle piattaforme streaming che la diffondono in tutto il mondo (in Italia, per il momento, è disponibile su Netflix e Amazon Prime Video).

In studio, invece, ha incontrato una fan per niente sconosciuta, Selena Gomez, che ha rivelato di essere cresciuta nel mito di Rachel Green, il personaggio che ha fatto decollare la carriera della Aniston grazie all’incredibile e duraturo successo di Friends. La Gomez ha raccontato di aver seguito l’intera serie insieme a sua madre e di aver pianto alla fine della decima stagione: “Ma quello che oggi mi rende davvero felice è che ci siano persone della mia età che sono ossessionate dalla serie, questo mi rende felice per te e per lo show perché è così iconico!“. Oggi le due attrici sono amiche, si frequentano nel privato, ma la cantante ha voluto ricordare la prima volta in cui ha incontrato la Aniston: “All’epoca nessuno sapeva chi io fossi: ti ho vista uscire da un bagno ad un evento, ero con mia madre, e il mio cuore si è quasi fermato: eri perfetta, eri tutto quello che desideravo!“.

La Aniston ha poi fatto le veci della Degeneres intervistando la Gomez sull’uscita del suo nuovo album di inediti, Rare, che ha appena debuttato al primo posto nella classifica Billboard ricevendo anche un’ottima accoglienza dalla critica (qui la nostra recensione).

In attesa di scoprire se ci sarà l’annunciata reunion del cast di Friends per il lancio della piattaforma streaming HBO Max, ecco il ritorno della Aniston sul set della serie.