Il primo teaser di The Undoing vede già Nicole Kidman vicina al punto di rottura

Al panel di presentazione della nuova programmazione HBO se ne parlava come della nuova Big Little Lies, e nonostante le smentite il primo teaser di The Undoing sembra porre Nicole Kidman su un simile piano di sofferenza.

La serie limitata HBO, attesa al debutto a maggio, si presenta infatti come un intenso thriller psicologico, ispirata com’è al romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz. Questa la traduzione della sinossi ufficiale:

La serie limitata The Undoing vede Nicole Kidman e Hugh Grant nei panni di Grace e Jonathan Fraser, protagonisti dell’unica vita mai desiderata per sé stessi. All’improvviso si apre una crepa nelle loro esistenze: una morte violenta e una catena di terribili rivelazioni. Abbandonata dopo un disastro crescente e molto pubblico e sconvolta dai modi in cui è riuscita a eludere i suoi stessi consigli, Grace deve smantellare la sua vita e crearne una nuova per il figlio (Noah) e la famiglia.

The Undoing è creata e sceneggiata da David E. Kelley, già al timone della prima stagione di Big Little Lies, diretta da Susan Bier e prodotta da Kelley, Bier e Kidman in collaborazione con Per Saari, Bruna Papandrea, Stephen Garrett, Celia Costas.

Nel cast della serie figurano Nicole Kidman (Grace Fraser), Hugh Grant (Jonathan Fraser), Donald Sutherland (Franklin Reinhardt), Noah Jupe (Henry Fraser), Fala Chen (Jolene McCall), Edgar Ramirez (Detective Joe Mendoza), Michael Devine (Detective Paul O’Rourke), Lily Rabe (Sylvia Steineitz), Ismael Cruz Cordova (Fernando Alves), Matilda De Angelis (Elena Alves), Norma Dumezweni (Haley Fitzgerald).

Un primo accenno alle novità della serie è arrivato proprio all’evento indetto la scorsa settimana dalla Television Critics’ Association. La cosa che amo di questa serie, sono state le parole di Nicole Kidman, è che è ricca di colpi di scena e nulla è come sembra.

Questa storia in particolare, il tema e il nucleo di negazione che questi personaggi hanno vissuto e impersonato sono stati come una calamita, per me, ha aggiunto David E. Kelley. La loro propensione a raccontarsi bugie su chi fossero, su chi fossero i loro partner e le persone nelle loro vite, e la tendenza ad alimentare illusioni sorprendentemente tenaci. Viviamo in un mondo in cui, diciamocelo onestamente, i fatti sono fatti, ma le storie sono meglio. E questo può essere valido anche nelle relazioni.

Per quanto riguarda eventuali somiglianze con Big Little Lies, dal tono a certe ispirazioni narrative, entrambi hanno minimizzato attribuendo qualsiasi richiamo a percezioni personali.

In attesa di ulteriori anticipazioni da parte dei protagonisti, ecco il primo teaser di The Undoing, al via su HBO a maggio: