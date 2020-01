Due giorni di sconti weekend per Samsung Galaxy e iPhone con MediaWorld dal 25 gennaio

Ci apprestiamo a vivere un paio di giorni di offerte tramite lo store online di MediaWorld, considerando il fatto che la nota catena ha lanciato proprio in queste ore delle promozioni che dureranno per tutto il weekend, concentrandosi anche su alcuni Samsung Galaxy e iPhone. Dopo il volantino che abbiamo analizzato più in profondità nei giorni scorsi, dunque, occorre fare molta attenzione ad una campagna “particolare”, la cui durata sarà di 48 ore e non di una giornata come da un po’ di tempo avviene nel suo store virtuale

I migliori Samsung Galaxy e iPhone con offerte MediaWorld del 25 gennaio

Passando ad aspetti più pratici, abbiamo in primo luogo il cosiddetto Samsung Galaxy A70, che fino a domenica sera si potrà acquistare a 329 euro invece di 419 euro. Almeno per quanto riguarda la sua variante di colore nero. Andando avanti, attenzione anche al Samsung Galaxy A505, con il modello nero brandizzato Vodafone temporaneamente proposto al prezzo di 249 euro, invece dei canoni 329 euro. Insomma, un risparmio tutto sommato apprezzabile per chi segue da vicino le vicende del marchio asiatico.

Attenzione poi alla parentesi dedicata ad un colosso come Apple, se pensiamo al fatto che a sorpresa sia apparso nel market di MediaWorld un iPhone 7 in offerta a 359 euro. Uno sconto di quasi 100 euro rispetto al prezzo solitamente applicato dalla catena al device, a proposito del modello che può contare su 32 GB di memoria interna. La variante cromatica è quella nera per inciso.

Occhio però anche ad altri brand, che ci propongono smartphone Android a condizioni tutto sommato interessanti. Vedere per credere il caso del cosiddetto OnePlus 6T, versione con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, proposto a 499 euro. Infine, abbiamo anche Xiaomi Mi Note 10 da 128 GB, sempre a 499 euro. Insomma, non solo Samsung Galaxy e iPhone in queste proposte MediaWorld di fine gennaio.