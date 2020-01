Disponibili 5 euro di buono carburante gratis da Q8: come richiederlo

Il distributore Q8 sta dando agli utenti la possibilità di usufruire di un buono carburante di 5 euro in via del tutto gratuita. Per ottenerlo basterà scaricare l’app omonima ‘ClubQ8’ (sempre che sia la prima volta che la scaricate ed effettuate l’accesso, previa registrazione dei vostri dati). Al primo avvio successivo alle operazioni di download, l’app vi farà una panoramica di tutte le funzionalità ed i servizi disponibili (offerte dedicate, pagamenti digitali dal proprio smartphone del rifornimento carburante desiderato, raccolta dei punti Stella per premi e buoni carburante), che è comunque possibile aggirare attraverso il tasto ‘Skip‘ collocato in alto a destra.

Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, bisognerà effettuate, a questo punto, l’accesso attraverso l’email e la password prescelta (se non l’avete fatto prima, dovrete registrarvi inserendo nome, cognome, email e password, e successivamente le vostre generalità, tra cui sesso, data e luogo di nascita, CF e numero di telefono. Confermate il tutto accettando l’informativa sulla privacy ed il regolamento. Una volta registrati, riceverete un’email ed un SMS di conferma con un PIN per l’associazione del vostro numero di telefono. Riaprite l’app ClubQ8, inserite le credenziali di accesso ed accedete alla sezione ‘Per Te‘: da qui potrete visualizzare il banner relativo al buono carburante di 5 euro, che dovrete attivare mediante il tasto dedicato. La promozione è valida per i primi accessi, fatta eccezione di eventuali proroghe, fino al 26 gennaio.

Gli utenti avranno a disposizione una settimana dalla prima data di accesso per attivare il buono carburante di 5 euro, mentre il codice risulterà valido fino a 15 giorni dall’attivazione. Per utilizzarlo dovrete recarvi presso uno dei punti vendita Q8 aderenti e presentare il codice numerico visualizzabile nella sezione ‘Offerte per Te‘ dell’app ClubQ8 (dovrete presentarlo all’addetto, oppure seguire le istruzioni elencate sulla colonnina in modalità Self).