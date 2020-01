Cast e personaggi di Blue Bloods 9, dal 25 gennaio su Rai2 i nuovi episodi del poliziesco con Tom Selleck

Da sabato 25 gennaio debutta Blue Bloods 9 su Rai2, in prima visione assoluta in Italia: la serie poliziesca di lunga durata, che nel 2020 compie 10 anni e raggiungerà 200 episodi, torna in tv con gli episodi inediti trasmessi lo scorso anno negli Stati Uniti, su CBS.

La longeva serie creata da Robin Green e Mitchell Burgess e dedicata alla famiglia Reagan, che da generazioni serve il dipartimento di polizia della città di New York, è già stata rinnovata per una decima stagione, già in onda negli Stati Uniti dal settembre 2019.

Nel cast di Blue Bloods 9 su Rai2 il pubblico ritroverà il protagonista storico della serie, Tom Selleck, nei panni del commissario di polizia Frank Reagan, Len Cariou in quelli di suo padre Henry, Donnie Wahlberg come il figlio maggiore di Frank e pragmatico detective Danny, Bridget Moynahan nel ruolo dell’assistente procuratore distrettuale Erin, Will Estes come il giovane poliziotto di pattuglia nel NYPD Jamie, Marisa Ramirez nel ruolo della partner di Danny Maria Baez, Sami Gayle in quello dell’adolescente Nicky Reagan-Boyle e Vanessa Ray come la giovane poliziotta Edit “Eddie” Janko. Tra i personaggi ricorrenti tornano quelli del sergente Anthony Renzulli, interpretato da Nicholas Turturro, della detective Abigail Baker, interpretata da Abigail Hawk, del tenente Sidney “Sid” Gormley, interpretato da Robert Clohessy e del vicecommissario Garrett Moore interpretato da Gregory Jbara.

Ecco la sinossi del primo episodio della nona stagione, dal titolo Voltare Pagina, che vede Danny intenzionato ad accusare il membro del cartello della droga Luis Delgado (Lou Diamond Phillips) che ritiene possa essere responsabile della morte di sua moglie Linda. Quest’ultima, interpretata da Amy Carlson, è morta nella precedente stagione in un incidente in elicottero, mentre svolgeva il suo lavoro come infermiera del pronto soccorso.

Jamie si batte per poter continuare a lavorare con Eddie anche ora che sono fidanzati. Erin viene promossa, mentre Danny vuole ad ogni costo vendicarsi del criminale che ha dato fuoco alla sua casa…

La serie continua a macinare ottimi ascolti nel venerdì di CBS e sembra molto lontana dalla sua conclusione: lo scorso agosto, il cast ha festeggiato la fine delle riprese del 200° episodio, che ricade all’interno della decima stagione attualmente in onda negli Stati Uniti.

In Italia Blue Bloods è in onda su Rai2 con un episodio a settimana ogni sabato sera dal 25 gennaio, in prima serata.