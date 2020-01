Captain Tsubasa: Rise of New Champions scende in campo, in video una partita completa

Uno degli annunci più bollenti degli ultimi giorni è senza dubbio stato quello di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Il titolo legato alle vicissitudini calcistiche dell’inossidabile duo, Holly e Benji, che ha segnato l’infanzia di diverse generazioni, si appresta a riportare sullo schermo il calcio nella sua interpretazione anime nipponica.

Dopo un brevissimo teaser che ha dato la possibilità di assistere ai primi fotogrammi, è arrivato il momento di stuzzicare adeguatamente le papille gustative videoludiche. E in questo il gioco curato da Bandai Namco è senza dubbio riuscito nel suo intento nelle ultime ore.

Captain Tsubasa di nuovo in campo, Holly e Benji pronti alla partita!

La curiosità principale in merito a Captain Tsubasa: Rise of New Champions è inerente chiaramente al gameplay che il titolo porterà sugli schermi dei giocatori. A dipanare le nebbie del dubbio arriva però un esaustivo filmato, che mette a nudo tutte le peculiarità che il gioco dedicato a Holly e Benji (ma ovviamente anche a tutti gli altri protagonisti dell’anime) si appresta a offrire.

Un intero match quello disputato, e il risultato è senza dubbio dei più apprezzabili. L’ottima grafica in Cel Shading restituisce un grandissimo feeling, proponendo una riproduzione videoludica che omaggia al meglio la serie animata che ha fatto la storia. La riproposizione di sequernze chiave, tra tiri speciali e parate spettacolari, riportano alla mente i tanti pomeriggi passati davanti la tv, ad aspettare che quel tiro partito tre puntate prima arrivi a destinazione.

Ovviamente siamo ancora a una certa distanza dalla release ufficiale del gioco completo, quindi per Captain Tsubasa: Rise of New Champions c’è ancora tempo per apportare modifiche e cambiare (anche in maniera importante) la resa finale del titolo. Certo è che, a un primo sguardo, lo stato dei lavori è già ben avviata, quindi non si può che essere ottimisti in vista dell’arrivo del gioco sugli scaffali. Nell’attesa che venga confermato il giorno preciso dell’uscita, al momento fissata a un generico 2020.