Smartphone LG con Android 10: elenco device con tempi per l’Italia

Vi state chiedendo quando gli smartphone LG riceveranno Android 10 in Italia? Ci ha pensato direttamente la divisione tricolore del brand coreano a fornirvi questi dettagli. Come riportato da ‘androidworld.it‘, fanno parte dell’elenco dei dispositivi che accoglieranno l’upgrade all’ultima major-release dell’OS mobile di Google innanzitutto il top di gamma LG V50 ThinQ, per il quale il rilascio è previsto ad inizio febbraio, e poi LG G8X ThinQ, che inizierà a ricevere Android 10 nel secondo trimestre. Nello stesso periodo il roll-out raggiungerà anche LG V40, LG G7 e LG G8S. A ridosso del quarto trimestre, e quindi entro la fine dell’anno, toccherà ai vari LG K50S, LG K40S, LG K50 e LG Q60.

L’upgrade includerà le novità previste da Google per la sua ultima major-release di Android, come pure quelle relative all’interfaccia proprietaria LG UX 9.0, che abbiamo imparato ad apprezzare già a bordo di LG G8X (le funzioni aggiuntive rispetto al passato sono svariante, sia per quanto riguarda il design che nell’esperienza utente in generale). David Draghi, Sales Director Mobile Communications LG Electronics Italia, ha ribadito quanto LG abbia a cuore le aspettative degli utenti finali, per i quali il produttore coreano si impegnerebbe a fornire le migliori tecnologie abbinate ai sistemi operativi più prestanti.

Un discorso che non fa una piega, e che speriamo possa tradursi in dispositivi capaci di lasciare il segno nell’immaginario collettivo come succedeva in passato (da un po’ di tempo, purtroppo, gli smartphone LG faticano a farsi notare, perdendo di fatto la battaglia rispetto ai device concorrenti, che colpiscono molto più duro). Possibile che all’elenco di cui sopra manchi ancora qualche terminale: questo non significa siano esclusi a priori e che non abbiano la possibilità di ricevere Android 10. Se vi va, lasciate un commento all’articolo attraverso il box in basso.