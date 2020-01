Parata di prezzi per tutti i Samsung Galaxy S20: foto definitive e colori

Sembra quasi che l’appuntamento del giorno 11 febbraio sia stato anticipato: nuove informazioni sui prezzi di tutti i Samsung Galaxy S20 in arrivo fra circa tre settimane sono di nuovo agli onori della cronaca. Con esse anche le foto definitive dell’esemplare Ultra della gamma ammiraglia 2020 e i rispettivi colori. Tutti gli approfondimenti di questa ultima parte di gennaio possono ritenersi ben vicini alla realtà dei fatti, visto che un informatore del calibro di Ishan Agarwal (in arte su Twitter @ishanagarwal24) non si è fatto scrupolo di condividerli nelle scorse ore.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Per il modello più accessoriato di questo 2020 piovono letteralmente informazioni puntuali. Le immagini di inizio articolo mostrano i render definitivi del modello di cui si sa praticamente tutto. Il dispositivo sarà dotato di display Infinity-O AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 1.440 × 3.200 pixel, proporzioni 20: 9 e frequenza di aggiornamento 120Hz (anche se forse disabilitata di default). I chip che alimenteranno l’ammiraglia dovrebbero essere sia l’Exynos 990 che lo Snapdragon 865 (a seconda del mercato di riferimento), mentre la RAM dovrebbe raggiungere vette da 16 GB e lo storage sarebbe invece pari a 512 GB.

Punto di forza innegabile del Samsung Galaxy S20 Ultra sarà il comparto fotocamera così predisposto: un sensore primario da 108 MP, un teleobiettivo da 48 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, un sensore ToF 3D e per chiudere in bellezza anche un obiettivo periscopio con zoom ottico 10x e zoom digitale 100x. Per la fotocamera frontale invece il sensore sarebbe da 40 MP mentre la batteria avrà amperaggio da 5.000 mAh.

A quale prezzo sarà messa a disposizione cotante tecnologia? L’informatore Agarwal non ha dubbi sul listino europeo. Il modello premium costerà 1349 per l’esemplare da 128 GB e per quello da 512GB bisognerà invece sborsare 1549 euro. I colori a disposizione saranno due, ossia Cosmic Grey e Cosmic Black.

Prezzi e colori dei Samsung Galaxy S20 e S20 Plus

In concomitanza con tutti i dettagli hardware e i prezzi relativi ai Samsung Galaxy S20 Ultra, ecco che nelle ultime ore non mancano neanche ulteriori conferme relative al listino e alle nuance degli esemplari minori Galaxy S20 e S20 Plus.

Proprio il Samsung Galaxy S20 arriverà in tre colori ossia il Cosmic Grey, il Cloud Blue e il Cloud Pink. La variante 4G costerà 899 euro, quella 5G invece 999 euro.

Per finire, queste sono le ultimissime relative al Samsung Galaxy S20 Plus: il modello intermedio, nella sua versione 5G, sarà disponibile in Cosmic Black, Cosmic Grey e Cloud Blue a 1099 euro. Questo valore potrebbe differire di 10 euro in più o in meno in base al paese europeo in cui verrà venduto con il suo specifico regime fiscale.