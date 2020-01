Nioh 2 verso l’uscita su PS4: trailer della storia e DLC annunciati

Se siete affamati di soulslike, l’uscita di Nioh 2 su PlayStation 4 potrebbe molto presto andare a sfamarvi in modo adeguato. Un’uscita che il publisher Koei Tecmo e gli sviluppatori di Team Ninja hanno fissato al prossimo 13 marzo in esclusiva sulla console di ultima generazione di casa Sony, naturalmente con pieno supporto alla più performante PS4 Pro. Il secondo capitolo va a riprendere le stesse meccaniche di gameplay di quello originale, a loro volta chiaramente ispirate ai titoli di Hidetaka Miyazaki e della sua From Software, ed in particolare alla trilogia di Dark Souls. Anche l’intreccio, pur trattandosi di un prequel, sarà legato a doppio filo a quello del predecessore, riportandoci in una Terra del Sol Levante in cui storia, mitologia e creature demoniache si fondono in un’unica affascinante narrazione.

Proprio la trama è al centro del nuovo story trailer di Nioh 2 pubblicato su YouTube dal team di sviluppo. Potete guardarlo anche voi cliccando sul tasto Play poco più in alto in questo stesso articolo, ma vi avvisiamo che contiene piccoli spoiler sul gioco. La clip odierna va dunque a trascinarci nel Giappone feudale del 1555, in cui dovremo guidare il nostro eroe e combattere per difendere l’onore della nostra famiglia, dopo aver seguito le gesta del samurai irlandese William nel videogame del 2017 – approdato successivamente anche su PC. Non mancheranno intense battaglie contro nemici umani e yōkai, creature dotate di poteri soprannaturali molto care al folklore nipponico.

Oltre ad aver placato – o allo stesso modo fomentato – l’hype di fan e curiosi con un trailer nuovo di zecca, Koei Tecmo ha pure offerto un primo assaggio del futuro di Nioh 2, vale a dire dei piani post lancio previsti per questa produzione actionRPG. Pare quindi che il videogioco potrà vantare ben tre grandi DLC che andranno ad espandere la storia e a focalizzarsi su personaggi ed eventi accaduti prima dell’inizio del primo Nioh. Questi, poi, includeranno verosimilmente anche nuove armi, abilità, personaggi e missioni. I DLC sono acquistabili anche tramite Season Pass, che sarà incluso nella Digital Deluxe Edition.