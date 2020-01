Nel testo di Ho Amato Tutto di Tosca a Sanremo 2020 un elogio all’amore

Il testo di Ho Amato Tutto di Tosca, presentato al 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, troviamo un elogio alla semplicità e all’amore.

Lo racconta la stessa cantante romana, che partecipa alla kermesse sanremese 13 anni dopo la sua presenza con Il Terzo Fuochista. Sul palco dell’Ariston, del resto, Tosca ha vinto l’edizione del 1996 con il brano Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni presentato insieme a Ron.

Sul suo brano in gara Tosca spiega che si tratta di un focus sulla parte buona che possiamo trovare in tutte le cose, un invito a cercare il bene anche quando si nasconde dietro le sofferenze.

Il significato di Ho Amato Tutto di Tosca a Sanremo 2020

Il testo di Ho Amato Tutto di Tosca è un inno alla semplicità, una condizione necessaria in un periodo storico di chiara pesantezza emozionale che diventa una distrazione dalle piccole gioie della vita.

Per questo Tiziana Tosca Donati – questo il suo vero nome – si presenta alla kermesse sanremese con una canzone che si rivela perfetta per l’atmosfera dell’Ariston, tipicamente nelle schiere della canzone italiana d’autore che racconta l’emozione e riesce a collocarsi nei pensieri di tutti gli ascoltatori.

Non esiste passione che si spenga dopo la fine di una relazione, e per quanto la solitudine diventi una pressa opprimente esiste sempre quel barlume che indica la strada per riemergere e scoprire che niente sia per sempre, nemmeno il dolore.

Gli autori di Ho Amato Tutto di Tosca

Il testo di Ho Amato Tutto di Tosca è stato scritto da Pietro Cantarelli, che per lei ha firmato anche il brano Tra Cielo E Terra per la colonna sonora dell’omonimo film di Luca Mazzieri, una partecipazione che fa vincere a Tosca il Nastro D’Argento per la canzone originale.

Potremo ascoltare Ho Amato Tutto di Tosca dal 4 all’8 febbraio, giorni in cui avrà luogo il Festival.