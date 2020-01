Nel testo di Fai Rumore di Diodato a Sanremo 2020 i silenzi nei rapporti umani

Il testo di Fai Rumore di Diodato a Sanremo 2020 parla d’amore, di rapporti interpersonali e di silenzi.

Per la sua terza volta in gara a Sanremo (una tra le Nuove Proposte e una tra i Campioni), Diodato ha scelto un brano che farà sicuramente riflettere in quanto tocca argomenti che nel quotidiano riguardano tutti.

Ascolteremo Fai Rumore per la prima dal vivo sul palco del Teatro Ariston in una delle due serate del Festival. Le prime esibizioni dei Big infatti saranno suddivise nelle prime due serate: 12 si esibiranno martedì 4 febbraio e 12 si esibiranno mercoledì 5 febbraio.

In quel momento il pubblico sentirà i nuovi singoli dei 24 Campioni in gara che, successivamente, saranno disponibili in digital download e in streaming. Fai Rumore fa parte dell’album Che Vita Meravigliosa.

Il significato di Fai Rumore di Diodato a Sanremo 2020

Il testo di Fai Rumore di Diodato per Sanremo 2020 parla delle relazioni tra esseri umani. Parte dall’amore per estendersi ad ogni relazione interpersonale che coinvolga individui e riflette sulle barriere che spesso vengono a crearsi nei rapporti.

Fai Rumore è un invito ad abbattere i muri e le distanze che si creano tra le persone; è un invito a rompere i silenzi che portano alla lontananza e alla fine di ogni storia, che sia amore o amicizia. Fai Rumore è una riflessione sui silenzi che pesato, sui silenzi che ingigantiscono ogni problema; il brano riflette sulle incertezze amplificate proprio dalla mancanza di comunicazione e sprona a romperli comunicando con il proprio partner o con gli altri esseri umani coinvolti nel rapporto.

Fai Rumore vuole invitare a farsi sentire. Fai Rumore vuole invitare alla condivisione riflettendo sull’importanza di comunicare, anche il dissenso e la discordanza al fine di un chiarimento utile alla salvezza stessa del rapporto.

Gli autori di Fai Rumore di Diodato

Il testo di Fai Rumore è stato scritto dallo stesso Diodato che ha collaborato anche alla composizione della parte musicale, insieme ad Edwyn Roberts.