Nel testo di Dov’è de Le Vibrazioni a Sanremo 2020 una riflessione sulla vita

Il testo di Dov’è de Le Vibrazioni a Sanremo 2020 prende spunto da una riflessione sulla necessità di sviluppare la capacità di accusare i colpi per poi andare avanti.

Dov’è riporta Le Vibrazioni in gara al Festival di Sanremo dopo un periodo particolarmente intenso che il gruppo guidato da Francesco Sarcina ha vissuto nel 2019.

Vicende personali e lavorative hanno contribuito ad allestire un momento molto impegnativo per i quattro de Le Vibrazioni che cantano tutto questo nel brano sanremese.

Le Vibrazioni sono Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda.

Il significato di Dov’è de Le Vibrazioni a Sanremo 2020

Dov’è parte da una riflessione, come spesso accade nella fase creativa delle canzoni. La riflessione in questo caso porta a realizzare le difficoltà ma anche l’importanza dell’accusare i colpi senza mai lasciarsi sconfiggere da questi.

Le problematiche della vita personale e lavorativa di ognuno portano inevitabilmente a periodo di sofferenza che potrebbero precipitare nello stallo. Fondamentale in questi momenti è la capacità di reazione, il reagire immediato che deriva dall’accusare il colpo e dall’elaborarlo al fine di ripartire più forti di prima.

Che sia una relazione sentimentale o lavorativa, in qualsiasi rapporto interpersonale è possibile scontrarsi contro il muro di una realtà deludente. L’importante è non lasciarsi fermare dal colpo accusato e tornare a sorridere.

Chiave del testo di Dov’è è la ricerca della felicità nelle cose più semplici e spesso sottovalutate, ovvero il ritorno ai veri valori della piccola per gioire dei piccoli dettagli che fanno grande la nostra esistenza.

In un’epoca di confusione in cui sembra che la serenità sia da ricercare solo in beni materiali, Dov’è de Le Vibrazioni a Sanremo 2020 ricorda che la vera felicità sta nei valori e nei loro dettagli. C’è quindi l’intenzione di riflettere anche sulla ricerca dei veri valori che in passato erano centrali e che oggi invece stanno assumendo un ruolo sempre più decentrato rispetto alla nostra esistenza.

L’importanza del vedere le piccole e semplici gioie quotidiane e l’invito a non sottovalutarle, in quanto realmente importanti nella vita è Dov’è.

Gli autori di Dov’è de Le Vibrazioni

Dov’è de Le Vibrazioni è una canzone che lo stesso Francesco Sarcina, frontman del gruppo, ha scritto con gli autori Davide Simonetta e Roberto Casalino.