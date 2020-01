Marvel’s Spider-Man 2 già in cantiere? I rumor danno il reveal imminente

Attendere un nuovo titolo dedicato esclusivamente all’amichevole Uomo Ragno di quartiere potrebbe sembrare prematuro, ma un potenziale Marvel’s Spider-Man 2 potrebbe effettivamente essere già in sviluppo. A distanza di un anno e mezzo dalla release del primo capitolo curato dai ragazzi di Insomniac Games la “ragnomania videoludica” non è di certo scemata. Numerosi sono infatti i fan del tessiragnatele che non attendono altro che lasciarsi penzolare all’interno dello skyline di Manhattan.

Chiaro è che un nuovo gioco non arriverà su PS4, vista la generazione videoludica che si avvia verso la sua conclusione. La fine del 2020 vedrà l’esordio sul mercato di PS5, e ovviamente la domanda principale (oltre a: dove diamine è la console? Vogliamo vederla! Ndr) è sicuramente legata a quali saranno i giochi che comporranno la line up (iniziale e non).

Marvel’s Spider-Man 2 on the road, presto sugli schermi?

Dopo tredici milioni di copie vendute – dato aggiornato al mese di agosto 2019 – e un supporto post lancio di tutto rispetto, infarcito da espansioni intriganti, per l’Uomo Ragno parrebbe arrivato il momento di andare avanti. Le voci delle ultime ore, trapelate in rete e rimbalzate da diversi portali internazionali, danno Marvel’s Spider-Man 2 già in stato di lavorazione.

Non è ovviamente chiaro quale potrà essere la deriva che prenderà la trama del nuovo capitolo della serie. La grande stratificazione delle storie del personaggio della Casa delle Idee permette infatti un’ampia possibilità di scelta per quanto concerne i villain da lanciare sullo schermo. Dal canto suo Insomniac Games non si è mai tirata indietro quando si è trattato di osare, e di certo non comincerà a mostrare timidezza in questo frangente.

Possibile che in Marvel’s Spider-Man 2 si assista alla presenza del simbionte Venom, correlato allo stato di scarsa salute di Harry Osborn. Potrebbe essere l’intervento di questo villain a salvargli la vita e, contemporaneamente, a imbastire le trame per il nuovo capitolo.

L’attesa è quindi ora tutta per l’annuncio ufficiale del gioco, con un immancabile teaser che comincerà a dipanare le nebbie del mistero che aleggiano su questa nuova produzione.

Fonte