La Top 10 dei migliori smartphone con batteria di lunga durata

Quando bisogna acquistare uno smartphone è importante considerare le caratteristiche tecniche della batteria, in quanto da essa dipendono le prestazioni del telefono e soprattutto l’autonomia. Ovviamente non conta soltanto la potenza nominale, infatti è indispensabile una perfetta ottimizzazione lato software e hardware per garantire performance elevate. Ecco quali sono i migliori smartphone con batteria di lunga durata del 2020.

Xiaomi Redmi Note 7

Uno smartphone con batteria di lunga durata piuttosto economico è lo Xiaomi Redmi Note 7, un telefono moderno caratterizzato da un design originale, una struttura compatta e una potente batteria agli ioni di litio da 4000 mAh. Il device propone il sistema operativo Android 9 Pie, un processore octa core a 2 Ghz, 3 GB di RAM, una memoria espandibile da 32 GB e un grande display LCD da 6,3 pollici. Non manca la doppia fotocamera posteriore da 48 + 5 MP, la registrazione video in Full HD a 60 fps e la connettività Bluetooth 5.0.

Xiaomi Redmi Note 8

Tra gli smartphone con la batteria migliore, se non desideri spendere molto, puoi optare per lo Xiaomi Redmi Note 8, un cellulare Dual SIM con processore a 8 core, modulo LTE 4G e registrazione video in 4K. Il dispositivo è equipaggiato con una batteria LiPo da 4000 mAh, per un’autonomia davvero elevata sia in conversazione che in navigazione. Oltre a questo il device è dotato di una splendida quadrupla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 2 + 2 MP, con risoluzione 8000×6000 pixel, una fotocamera frontale da 13 MP, 64 GB di memoria espandibile e un ottimo display LCD da 6,3 pollici.

Xiaomi Mi A3

Rimanendo tra i device di fascia bassa e meno costosi, uno smartphone dotato di una batteria piuttosto efficiente è lo Xiaomi Mi A3. Questo dispositivo mette a disposizione un processore Octa core con chipset Snapdragon 665, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile fino a 256 GB tramite microSD. È presente una poderosa batteria agli ioni di litio da 4030 mAh, un display AMOLED da 6 pollici, una tripla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 2 MP e una frontale da 32 MP, con sensori giroscopio, accelerometro, bussola e il lettore di impronte digitali.

Samsung Galaxy A50

Il miglior smartphone con batteria di lunga durata nel segmento di fascia media è senza dubbio il Samsung Galaxy A50. Si tratta di un dispositivo davvero completo, con display Super AMOLED da 6,4 pollici, modulo Bluetooth 5.0, GPS e Glonass, funzione Dual SIM e processore a 8 core con CPU Exynos 9610. Il Galaxy A50 propone una batteria da 4000 mAh, con RAM da 4 GB, 128 GB di memoria e sistema operativo Android 9 Pie. Inoltre, dispone di una tripla fotocamera posteriore da 25 + 5 + 8 MP, con stabilizzazione digitale dell'immagine, Autofocus, Flash LED e registrazione video in Full HD a 30 fps.

Samsung Galaxy A70

Quando si cerca un’autonomia elevata uno smartphone adeguato è il Samsung Galaxy A70, un modello del 2019 equipaggiato con una batteria agli ioni di litio di ultima generazione con una capacità di 4500 mAh. Il device offre un grande display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD, la classica tripla fotocamera da 32 + 8 + 5 MP più una frontale da 32 MP. Samsung propone su questo device anche un processore con 6 GB di RAM e memoria interna espandibile da 128 GB, connettività Bluetooth 5.0, GPS e tecnologia NFC per i pagamenti con il telefono, oltre al lettore di impronte digitali e al sistema di riconoscimento del volto.

Huawei P30

Uno dei migliori smartphone con batteria di lunga durata è il Huawei P30, un device moderno e compatto con sistema operativo Android 9 Pie, modulo LTE 4G e display AMOLED Full HD da 6,1 pollici. All’interno presenta una batteria da 3650 mAh, compatibile con il sistema di ricarica TurboPower e in grado di offrire un’autonomia piuttosto elevata. Oltre al processore Octa core a 2 GHz c’è una tripla fotocamera da 40 + 16 + 8 MP, con stabilizzazione ottica, zoom 5x e registrazione video in 4K, una fotocamera frontale da 32 MP e una memoria interna da 128 GB con una RAM da 6 GB.

Xiaomi Mi Note 10

Caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo, tra i device di fascia media il miglior smartphone per la batteria è lo Xiaomi Mi Note 10. Questo dispositivo mette a disposizione prestazioni davvero elevate, grazie al processore 8 core a 1.9 GHz con chipset Snapdragon 730G, in grado di offrire 6 GB di RAM e una memoria di ben 128 GB. Eccellente il display Super AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD, tuttavia il vero punto di forza sono le 5 fotocamere posteriori con una risoluzione complessiva di 12000×9000 pixel e zoom ottico 5x. Per sostenere tutto ciò è presenta una poderosa batteria LiPo da ben 5260 mAh.

OnePlus 7 Pro

Difficile trovare un telefono con una batteria migliore del OnePlus 7 Pro, grazie al modello agli ioni di litio da 4000 mAh veramente efficiente in qualsiasi condizione di utilizzo. All’interno sono presenti un processore 8 core a 2 GHz con chipset Snapdragon 855, con 4 GB di RAM e memoria da 256 GB, sistema operativo Android 9 Pie, tecnologia Dual SIM e un display Fluid AMOLED da 6,67 pollici con qualità QHD+. Bella la tripla fotocamera da 48 + 8 + 16 MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine e Flash Dual LED, più una fotocamera frontale da 16 MP, connettività Bluetooth 5.0, tecnologia NFC e lettore di impronte digitali.

Apple iPhone XR

Apple si è affermata nel settore per realizzare telefoni estremamente efficienti, con batterie potenti che garantiscono una lunga durata e una gestione ottimizzata delle prestazioni e delle funzionalità. Uno dei migliori modelli di fascia alta è l’iPhone XR, con batteria da 2942 mAh, autonomia in conversazione fino a 1500 ore e sistema di ricarica wireless. Oltre a ciò il device propone un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, 64 GB di memoria, chipset A12 Bionic e una fotocamera posteriore da 12 MP, con grandangolo e zoom digitale 5x. Naturalmente sono presenti il Touch ID e il Face ID, la registrazione video in 4K fino a 60 fps e l’integrazione con Apple Pay.

Apple iPhone 11

Lo smartphone migliore per la batteria nel settore dei telefoni top di gamma è l’iPhone 11, disponibile nella versione da 128 GB con layout bianco e doppia fotocamera posteriore da 12 MP. Questo device esclusivo propone un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, con risoluzione 1792×828 pixel e True Tone, oltre al chipset A13 Bionic di terza generazione con 4 GB di RAM. La batteria da 3110 mAh assicura circa un’ora in più di autonomia rispetto all’iPhone XR, con 17 ore in riproduzione video e compatibilità con la ricarica wireless. Ovviamente può registrare video in 4K, inoltre è compatibile con Apple Pay, l’assistente vocale Siri e dispone del sistema Face ID per il riconoscimento del volto.