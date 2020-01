Huawei P30 e P30 Pro nel nuovo listino Vodafone a rate: prezzi aggiornati

Si aggiorna ancora il listino di smartphone a rate di Vodafone, focalizzandosi soprattutto sui top di gamma Huawei P30 e P30 Pro. Stando a quanto riportato da ‘mondomobileweb.it‘, le novità, introdotte dal 23 gennaio 2020, si concretizzano in una serie di proroghe delle condizioni economiche, coadiuvate da una serie di nuovi dispositivi ed aggiornamenti riguardanti quelli già inclusi.

Il Huawei P30, per farvi un esempio, potrà essere acquistato esclusivamente tramite carta di credito, a fronte di una spesa iniziale di 49,99 euro, 30 rate da 8,99 euro ciascuna in abbinamento ad una delle offerte della gamma Infinito (il recesso anticipato sarà pari a 300 euro), 30 rate da 10,99 euro in accoppiata alle offerte Red Unlimited Ultra e Smart (con eventuale rata finale di 250 euro), da 14,99 euro con le varie Vodafone One Pro, Shake it Easy, Vodafone Facile e Junior (spesa di 150 euro in caso di recesso anticipato). Gli utenti che hanno attive le offerte C’all, Vodafone Special ed altre ricaricabili potranno comunque portarsi a casa il Huawei P30 con Vodafone a fronte dello stesso anticipo e versando 30 rate da 16,99 euro ciascuna (il recesso anticipato sarà di 60 euro).

Per quanto riguarda il Huawei P30 Pro, facciamo presente che anche questo dispositivo potrà essere acquistato solo tramite carta di credito con una spesa iniziale di 99,99 euro, 30 rate da 13,99 euro con le offerte Infinito (recesso di 300 euro se scioglierete anzitempo il contratto), da 15,99 euro con le offerte Red Unlimited Ultra e Smart (250 per la rata finale), da 20,99 euro al mese con le varie Vodafone One Pro, Shake it Easy, Vodafone Facile e Junior (100 euro per il recesso anticipato). Tutti gli altri clienti, ovvero quelli che hanno attive le offerte C’all, Vodafone Special tutte le altre ricaricabili, pagheranno il Huawei P30 Pro, sempre se muniti di carta di credito, in 30 rate da 21,99 euro, la stessa spesa iniziale ed un’eventuale rata finale di 60 euro.