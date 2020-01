Ecco la modalità scura app Facebook per Android: rilascio avvenuto (foto)

La modalità scura sembra diventata ormai una vera ossessione per gli sviluppatori e per i consumatori finali: Facebook non ne è esente in riferimento alla sua applicazione per Android, a cui il team dedicato sta dedicando diverse energie. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, l’espansione del tema scuro sarebbe partita nelle scorse ore, fino a raggiungere tutti gli utenti interessati (si intende quelli del mondo, senza rifarsi a questa o a quella specifica regione geografica) nel giro di poche settimane.

Volete dargli una piccola spinta per ottimizzare i tempi di rilascio? Tenete sempre aggiornata all’ultima versione disponibile nel Play Store l’app di Facebook per Android, oltre che ad avere un dispositivo con la modalità scura implementata a livello di sistema (cosa che sappiamo accadere con Android 10, l’ultima major-release del sistema mobile di Google). A quel punto non ci resterà che aspettare il team di sviluppo si decida a rilasciare il tema scuro da remoto attraverso un’attivazione lato server della funzionalità (come potete capire non si tratta di un aggiornamento vero e proprio, bensì di una semplice attivazione).

Le immagini che vi lasciamo in allegato restituiscono una chiara idea di come sarà la modalità scura dell’app Facebook per Android, che potreste o meno trovare gradevole ed utile. Finché l’attivazione non si diffonderà lato server, non ci sarà verso di forzare l’arrivo dell’opzione, la cui espansione, tuttavia, resta indubbia. Il rilascio, immaginiamo, sarà progressivo, e non colpirà simultaneamente tutti gli utenti (un po’ come avviene per gli aggiornamenti software se ci pensate, anche se in questo caso l’attivazione dovrebbe rivelarsi più celere). Abbiate ancora un altro po’ di pazienza, il vostro turno non tarderà poi tanto ad arrivare. Se avete qualche domanda da farci non esitate ad utilizzare il box dei commenti in basso.