Doppio episodio di NCIS Los Angeles 11 su Rai2, anticipazioni 24 e 31 gennaio

Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 11 su Rai2. Stasera, venerdì 24 gennaio, andranno in onda due nuovi episodi dell’undicesima stagione della serie crime. Nel primo, il team di Sam e Callen andrà alla ricerca di un dipinto rubato dal valore di 40 milioni di dollari che potrebbe essere stato venduto nel mercato nero al fine di donare fondi a un’attività terroristica. Nel secondo appuntamento di serata, la squadra accetta con riluttanza di collaborare con due ex criminali inglesi, dopo che un potente trafficante d’armi ha rapito la figlia di uno di loro. Ecco le anticipazioni.

Si intitola Il Cubo l’episodio 11×05 di NCIS Los Angeles di stasera (il titolo originale è Provenance), di cui vi riportiamo la sinossi e a seguire il promo in lingua inglese:

La squadra NCIS è in cerca di un famoso quadro rubato, Il Cubo, dal valore di circa 40 milioni di dollari. Gli agenti, coadiuvati dall’assicuratrice del dipinto, si occupano del caso, sospettando che sia stato rubato per essere scambiato al mercato nero con un carico di esplosivi. I loro sospetti si rivelano fondati…

A seguire, l’episodio 11×06 dal titolo Un piano dannatamente geniale (A Bloody Brilliant Plan). Ecco la trama e a seguire il promo:

La squadra NCIS malvolentieri si ritrovano a collaborare con due ex-ladri gentiluomini, autentici inglesi alla “old style”, Ricky Dorsey e Frankie Bolton. I due sono stati coinvolti nella vendita illegale di una tecnologia militare rubata agli Stati Uniti da un gruppo di spie nordcoreane, ma la figlia di Ricky è stata rapita. Grazie alla loro collaborazione con gli agenti dell’NCIS e con Jennifer Kim – figlia di Granger, ex spia nordcoreana – le indagini prendono forma In maniera proficua quanto decisamente inaspettata…

NCIS Los Angeles 11 su Rai2 torna anche venerdì 31 gennaio con due nuovi episodi in prima assoluta. Nel primo, l’11×07 intitolato Un Bijoux (Concours D’Elegance), la squadra si scontra di nuovo con Katherine Casillas (guest star Moon Bloodgood) quando si scopre che il furto di un prototipo di drone sottomarino è connesso alla festa di uno streamer di videogiochi. Nell‘episodio 11×08, dal titolo Risorse umane (Human Resources), a seguito della scomparsa di un tenente della Marina dalla scena di un incidente stradale, il team NCIS indaga scoprendo che anche il suo portatile è sparito – insieme ad esso, c’erano delle recenti informazioni confidenziali inerenti a degli ex Navy Seal in pensione. Le loro ricerche li portano a un bombardiere.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 su Rai2 è per stasera alle 21:25.