Uscita di Kingdom Hearts 3 Final Mix su PS5 e Xbox Series X: Square Enix rilancia?

Da gennaio 2019, Kingdom Hearts 3 è disponibile sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Ad uso e consumo dei possessori di una PlayStation 4 o di una Xbox One. Ci sono voluti dieci lunghissimi – e travagliati – anni di sviluppo affinché l’ultima incarnazione della saga ruolistica realizzata in collaborazione tra Square Enix e Disney potesse farsi strada sul mercato, andando così a placare la “fame” dei fan più accaniti del franchise e la curiosità degli altri videogiocatori.

E se è vero che a breve l’esperienza di Kingdom Hearts 3 andrà ad ampliarsi con il suo primo ed unico DLC narrativo, denominato ReMind, da alcuni giorni circola in rete la possibilità che la casa del Chocobo abbia in mente di invadere i negozi con una nuova edizione delle avventure di Sora, Paperino e Pippo, comprensiva di tutte le sue espansioni e con diverse migliorie per rendere impeccabile l’intera produzione. Si tratterebbe, insomma, di un vero e proprio Final Mix del videogame, come accaduto già in passato per gli altri episodi. Una ipotesi che è stata commentata dallo stesso team capitanato dal game director Tetsuya Nomura nel corso di un Q&A tenuto su Twitter e denominato “13 Questions of Darkness”:

Non ci sono piani concreti a riguardo, attualmente non abbiamo intenzione di lanciare Kingdom Hearts 3 Final Mix. Se però il gioco dovesse arrivare in futuro su nuove piattaforme certamente esploreremo questa possibilità ma ad oggi non stiamo lavorando alla Final Mix di KHIII.

Come riportato dal sito Gematsu, il riferimento ad altre piattaforme ha subito fatto volare la fantasia dei gamer, che già ipotizzano la release di un possibile Kingdom Hearts 3 Final Mix sulle console next-gen di Sony e Microsoft, vale a dire quelle PlayStation 5 e Xbox Series X in uscita nel corso delle festività natalizie del 2020. Nel frattempo, il futuro della serie andrà a concretizzarsi pure in un nuovo progetto per dispositivi iOS e Android, chiamato momentaneamente Kingdom Hearts Project Xehanort e al debutto in primavera solo per smartphone e tablet.