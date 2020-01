Senza freni Android 10 su Xiaomi Mi 9T per tutti: dettagli patch e miglioramenti

Non ci sono più dubbi: Android 10 su Xiaomi Mi 9T è davvero realtà, globalmente e anche in Italia. Avevamo già preannunciato il rilascio del firmware sulla base delle prime segnalazioni in questa settimana ma ora giunge, a tal proposito, anche la conferma del roll-out attraverso la community Xiaomi. il bel salto software in avanti non può essere per nulla messo in discussione e di quest’ultimo sono ora noti anche nuovi dettagli.

Chi possiede uno Xiaomi Mi 9T sta ricevendo via OTA l’aggiornamento Android 10 siglato con build 11.0.4.0. Questo pacchetto è pure integrato con la patch di sicurezza del corrente mese di gennaio quindi lo smartphone dal grande successo commerciale e con l’innovativa fotocamera pop-up oggi può dirsi di certo più che attualizzato.

Cosa cambia per lo Xiaomi Mi 9T con Android 10 a bordo? Il primo punto saliente dell’aggiornamento è di certo rappresentato dall’introduzione del tema scuro, con schermate di sistema di ogni tipo caratterizzate dallo sfondo nero, riposante per gli occhi e grande amico della batteria. Tra le altre nuove funzioni integrate c’è quella dei Vlog, ma pure i tanti miglioramenti in campo per l’assistente virtuale. Non mancano all’appello anche nuovi menu e icone ridisegnate in stile Android 10 appunto e anche un aumento della fluidità.

La distribuzione globale di Android 10 proprio sullo Xiaomi Mi 9T potrebbe non raggiungere tutti gli esemplari allo stesso tempo. Come al solito, la diffusione procederà gradualmente per gruppi di IMEI. Chi ha partecipato già al programma beta test per lo stesso update dovrebbe invece già aver ricevuto il pacchetto.

Proprio con a bordo Android 10, lo Xiaomi Mi 9T risulta essere oggi più che mai un’ottima scelta hardware di questo inizio 2020. Il prezzo del dispositivo è giunto ad essere incredibilmente competitivo su molti store online ed in particolare su Amazon. Per il segmento di fascia media