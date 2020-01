Reunion di Sabrina Vita da Strega (foto): è in arrivo un revival della serie?

L’ultimo episodio di Sabrina Vita da Strega andava in onda diciassette anni fa. Un’eternità per i fan della celebre sitcom, che ha portato sul piccolo schermo i personaggi dei fumetti Archie. In molti hanno perciò sperato in un potenziale ritorno della serie tv, che si è concretizzato solo con delle reunion – la più recente risale a qualche sera fa.

Melissa Joan Hart, interprete della protagonista Sabrina Spellman, ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae insieme ad alcuni membri del cast di Sabrina Vita da Strega: Nate Richert (volto di Harvey Kinkle nella sitcom, nonché interesse amoroso di Sabrina), Elisa Donovan (interprete di Morgan Cavanaugh dalla quinta alla settima stagione) e David Lascher (il fotografo Josh, ossia il fidanzato di Sabrina durante gli anni universitari).

Il gruppo si è riunito in occasione di una semplice serata tra amici, ma è bastato poco per entusiasmare i fan, grazie agli hashtag che accompagnano la didascalia della foto: #harveylovessabrina #joshlovesmorgan. La Hart ha anche condiviso un video (era visibile nelle sue Instagram stories) in cui annunciava ai suoi fan: “Stiamo facendo una piccola reunion di Sabrina. C’è Josh, c’è Harvey, Morgan e Sabrina!’

Jenna Leigh Green, che ha vestito i panni della nemesi di Sabrina, Libby Chessler, ha commentato: “Lo adoro! Facciamolo di nuovo tra un paio di settimane!” Non è chiaro se anche l’attrice fosse presente alla cena, ma i fan sperano di vederla nella prossima reunion.

La foto allude a un progetto in arrivo inerente a Sabrina Vita da Strega?

A quanto pare non c’è nessun indizio su un possibile revival della serie. Sabrina Vita da Strega è andata in onda per sette stagioni dal 1996 al 2003. Basata sui fumetti Archie, due anni fa è tornata sul piccolo schermo in una versione più dark rispetto i toni leggeri della sitcom, e più fedele all’opera originale, con Kiernan Shipka nei panni della strega adolescente. Le Terrificanti Avventure di Sabrina torna il 24 gennaio con la sua terza stagione.

Melissa Joan Hart dichiarò a E! News di essere felice per il ritorno del suo alter ego in televisione, che negli anni Novanta la consacrò definitivamente al pubblico. Tuttavia ha anche ammesso di non essere davvero interessata a questa nuova versione.

Non credo che mi piaccia davvero. L’ho guardata un po’ su Netflix. Abbiamo fatto una campagna social e ho guardato alcuni episodi. Ma on credo faccia per me. I miei figli sono troppo piccoli per vederlo e io sono troppo vecchia! Penso sia fantastico il fatto che il personaggio torni in televisione.

La Hart ha inoltre aggiunto che non pensa di apparire, in futuro, ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina, perché pensa che il pubblico sia diverso da quello di vent’anni fa: