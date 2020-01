Nel testo di Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 la difficoltà di esprimersi

Nel testo di Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 si parla di tutte le difficoltà dell’uomo nell’esprimere i propri sentimenti.

Lo racconta lo stesso cantautore romano, un veterano della kermesse del Teatro dell’Ariston che quest’anno, alla 70esima edizione, ritorna per la 13esima volta in qualità di Campione dopo tutti i successi delle sue partecipazioni precedenti. Zarrillo, infatti, è stato vincitore della categoria Nuove Proposte nel 1987 con il brano La Notte Dei Pensieri.

L’ultimo album di Michele Zarrillo è Vivere E Rinascere, pubblicato nel 2017 con la Universal.

Il significato del testo di Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo a Sanremo 2020

Il testo del brano che porterà Michele Zarrillo a Sanremo 2020 per la tredicesima volta parla della difficoltà dell’uomo nell’esprimere i propri sentimenti. Il cantautore afferma che per questa edizione della kermesse ha scelto di non presentare un brano che rientrasse nei canoni della canzone d’amore malinconica.

Per questo Nell’Estasi O Nel Fango è un brano che si colloca appositamente in questo contesto storico segnato da forti divisioni alle quali la musica tenta di proporsi come messaggio di distensione e di riflessione, soprattutto.

Il testo sottolinea l’importanza di ritrovare una certa armonia con se stessi per trovare il coraggio di reagire alle delusioni e alle ferite. Non sarà una ballata, dunque, bensì una canzone dall’arrangiamento elettropop.

Michele Zarrillo duetterà con Fausto Leali per il brano Deborah nella serata dedicata alle cover.

Gli autori di Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo

Il testo di Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo è stato scritto a dalla cantautrice Valentina Parisse mentre il cantautore romano si è occupato principalmente dell’arrangiamento. I due artisti hanno già collaborato per la scrittura dell’ultimo album in studio, Vivere E Rinascere, e per la 70esima edizione del Festival hanno continuato a lavorare insieme.

Potremo ascoltare Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo a partire dal 4 febbraio, giorno in cui avrà inizio il Festival di Sanremo.