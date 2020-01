Masterchef Italia 2020 torna con un matrimonio in stile Bollywood e un nuovo eliminato: anticipazioni 23 gennaio

Masterchef Italia 2020 torna in onda oggi, 23 gennaio, con una nuova puntata ricca di ospiti e di eventi importanti, matrimonio in stile Bollywood compreso. Quella che andrà in onda oggi sarà la sesta puntata del cooking show che ha sicuramente alzato l’asticella quest’anno mettendo ai fornelli una serie di aspiranti chef in grado di saper usare il linguaggio del settore e lavorare, almeno in gran parte dei casi, la materia prima.

Il cerchio si sta pian piano restringendo e questa sera saranno i 14 aspiranti chef rimasti in gara a dover dimostrare di saper superare con determinazione tutti gli ostacoli per convincere i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sempre più esigenti.

Anche questo sesto appuntamento inizierà con l’immancabile Mystery Box che si rivelerà essere un racconto emozionante fatto di tradizioni, cultura, famiglia, affetti a base di cous cous. La ricetta non è di certo semplice e non tutti saranno in grado di mettere insieme gli ingredienti giusti e toccherà poi ai giudici capire quale sarà il piatto migliore per consentire ad uno dei concorrenti di avere poi un vantaggio nel successivo Invention Test a base di agrumi.

Il percorso di Andrea a #MasterChefIt è terminato: ecco cosa ci ha raccontato dopo questa magnifica esperienza!

👋💪 pic.twitter.com/bP75hmGCMX — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 18, 2020

Saranno loro i protagonisti della seconda prova in cui i concorrenti dovranno fare i conti con Niels Rodin, agrumicoltore d’eccellenza, che presenterà agli aspiranti chef le varietà più particolari di agrumi ma anche il modo in cui trattarli per dargli valore in cucina. Alla presenza dell’ospite, il vincitore della Mistery Box potrà ascoltare i suoi segreti e cogliere le caratteristiche degli ingredienti e mettersi poi ai fornelli sperando, è davvero il caso di dirlo, di cogliere i frutti di quanto appreso.

Solo il migliore dell’Invention Test potrà aspirare a scegliere per primo i concorrenti della prova in esterna e anche il menù da preparare insieme alla sua brigata. Poco lontano dal centro urbano di Milano, i concorrenti di Masterchef Italia 2020 dovranno fare i conti con un’atmosfera etnica, orientale e coloratissima, prendendo parte ad un matrimonio in stile bollywood preparando per tutti un buffet molto speciale fatto di specialità tipiche indiane nel rispetto della tradizione culinaria del Paese. I peggiori dovranno affrontare il Pressure Test, in questo appuntamento più spietato che mai, e la possibile eliminazione.