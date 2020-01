Le riprese di Suburra 3 stanno per concludersi? Adamo Dionisi avvistato sul set

Le riprese di Suburra 3 stanno per concludersi? Era lo scorso autunno quando Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara si sono ritrovati sul set per le riprese dei nuovi e ultimi episodi della serie Netflix ma da allora nessuna notizia è arrivata fino a noi, almeno fino a quanto momento. A quanto pare la macchina produttiva è ancora in moto e lo resterà fino al prossimo marzo quando si concluderanno le riprese e finalmente si inizierà a lavorare alla posta produzione in vista della messa in onda. Tutto rimandato al prossimo autunno quindi?

Sembra proprio che i nuovi episodi di Suburra 3 possano andare in onda proprio tra settembre e ottobre su Netflix e chiudere il cerchio intorno alla lotta per i terreni di Ostia iniziata con la prima stagione di questo prequel. Chi ha visto il film omonimo sa bene che i fatti narrati dalla serie arrivano prima di quelli ma c’è già chi è pronto a pensare che il “finale” possa essere un po’ diverso da quello che ci si aspetta.

In attesa di capire come andrà a finire, la produzione continua e proprio grazie ai social possibile carpire qualche piccola anticipazioni o semplice conferma. In particolare, Giacomo Ferrara, alias Spadino, ha avuto modo di postare nelle sue storie una foto di Adamo Dionisi, quello che nella serie interpreta il suo fratello maggiore re degli Zingari, Manfredi Anacleti.

ATTENZIONE SPOILER!

Il personaggio era rimasto fuori dai giochi nella seconda stagione per via di alcuni problemi giudiziari del suo attore (finito nei guai per una presunta violenza ai danni della compagna) salvo poi rientrare in partita nel finale quando ha aperto gli occhi risvegliandosi dal suo profondo coma. Questo si tradurrà in guai seri per Spadino convinto di avere in mano le chiavi del suo regno e di essere pronto a tenere insieme le redini degli affari al fianco di Aureliano. Come cambieranno le cose per lui e quali riflessi avrà il ritorno di Manfredi nella vita e nelle alleanze di Spadino?

Questa è sicuramente una delle domande a cui i nuovi episodi, sei secondo i primi rumors, dovranno dare una risposta quando Suburra 3 tornerà su Netflix per chiudere l’intera serie. Chi morirà e a quali altre rinunce dovranno andare incontro i protagonisti della prima serie italiana firmata da Netflix?