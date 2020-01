Le migliori console retrogaming per giocare come una volta

L’ondata vintage degli ultimi anni non ha risparmiato neanche il settore del gaming, infatti sono sempre più numerose le console retrogaming prodotte ispirandosi ai modelli iconici degli anni ’80 e ’90. Si tratta ovviamente di dispositivi moderni, tuttavia ogni aspetto è curato affinché consentano di rivivere le emozioni uniche di 30/40 anni fa, quando da bambini si giocava con il Game Gear, il Game Boy, l’Ataki o, qualche anno più tardi, con la prima Playstation.

Sul mercato si possono trovare diversi apparecchi molto interessanti, validi anche come idea regalo oppure da custodire gelosamente come oggetti da collezione. Inoltre, spesso sono inclusi tantissimi giochi originali, un’opzione che consente di divertirsi con titoli storici come Tetris, il vecchio Pac-Man, le prime versioni di Street Fighter o il mitico Super Mario Bros. Senza perdere altro tempo vediamo dunque quali sono le migliori console retrogaming del momento in commercio.

Game Boy

Chiunque abbia oggi più di 30 anni avrà sicuramente giocato da bambino con il Game Boy , un dispositivo portatile che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi appassionando milioni di persone in tutto il mondo. Oggi è possibile acquistare la console retrogaming in stile retrò, un oggetto da collezione con schermo da 2,8 pollici, supporto per il secondo giocatore con mini controller e cavo USB per la ricarica. Lunga la lista dei giochi disponibili inseriti nella memoria, infatti sono compresi tutti i titoli da non perdere assolutamente come Tetris, Super Mario, Contra, Pac-Man, Bubble Bubble e Bomberman, soltanto per citarne alcuni.

ETPARK Console di Gioco Portatile, Console retrò FC del Gioco con 400... 400 giochi Super Classic integrati --- Tutti i giochi retrò...

Supporto per giocare in TV e gioco a due giocatori --- C'è un cavo...

CXYP

Nonostante non si tratti si una vera console originale, CXYP ha capito l’interesse nei confronti delle console retrogaming e ha lanciato sul mercato questo modello portatile. Il design è tipicamente retrò, un gusto vintage che va molto di moda oggigiorno, con una struttura che si ispira chiaramente alle vecchie console portatili come il Game Gear. A parte il look nostalgico il dispositivo è moderno e dotato di tecnologie innovative, con uno schermo da 4,3 pollici con risoluzione 480×272 pixel, memoria fino a 32 GB, USB e oltre 3.000 giochi classici installati, come Street Fighter, Mega Twins, Magic Sword e Adventure Island.

CXYP Console di Gioco Portatile, 16GB 4.3 Pollici 3000 Giochi retrò... Console di gioco retrò con 3000 giochi classici, è anche possibile...

Supporto TF Card espandibile a 32G, SUPPORT Win2000 / XP / VISTA /...

Atari Flashback 8 Gold

Una delle console retrogame più affascinanti è la Atari Flashback 8 Gold , un modello realizzato in collaborazione da Atari e ATGames, ispirato alla mitica Atari 2600 di cui rappresenta una fedele replica. Questo device è piuttosto leggero, caratterizzato da un design vintage piuttosto accattivante, con la classica pulsantiera Atari e due joystick wireless senza fili. Viene offerta con un catalogo ampio di 120 giochi, tra cui figurano titoli come Pitfall!, Tempest, Space Attack, Combat e Asteroids, per rivivere emozioni uniche sena rinunciare però a qualche tecnologia moderna per una maggiore comodità.

Atari Flashback Portable

La console retrogame Atari è disponibile anche nella versione portatile, per portarla sempre con sé oppure usarla senza doverla necessariamente collegare alla televisione. La Atari Flashback Portable è un modello vintage ideale anche da regalare, offerto con 70 giochi inclusi all’interno da Pac-Man a River Raid, oltre a Kaboom!, Pitfall!, Galaxian e Dig Dug. Il dispositivo ha uno schermo LCD da 2,8 pollici, uno slot per collegare una scheda SD e installare altri giochi oltre a quelli proposti, una batteria ricaricabile e la predisposizione per la TV qualora si volesse connettere tramite un cavo RCA video.

Playstation Classic

Uscita in Europa nel 1995, la Playstation Classic è una console retrogaming riprodotta dalla Sony in base al primo modello storico dell’azienda giapponese, un dispositivo che ha rivoluzionato il settore dei videogiochi negli anni a seguire. Si tratta in particolare di una versione in miniatura del modello di riferimento, proposta con 2 controller e 20 giochi preinstallati, tra cui titoli iconici come Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Battle Arena Toshinden e Destruction Derby.

Offerta Sony Playstation Classic - Console + 2 Controller Contiene Console, 2 controller e cavi di connessione

Nella console saranno pre-caricati 20 titoli classici: Battle Arena...

Sega Mega Drive Mini

Tra le console retrogaming più apprezzate del momento c’è sicuramente Sega Mega Drive Mini , un’operazione con cui Nintendo ripropone un modello storico dell’azienda a distanza di oltre 30 anni dalla sua uscita, avvenuta nel 1988. La dotazione è davvero completa e vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, infatti sono presenti i cavi USB e HDMI, due controller Sega, la console a 16 bit a dimensioni ridotte del 55% e ben 42 giochi originali. Nel catalogo compaiono titoli leggendari come Space Harrier 2, Street Fighter II, Tetris, Super Fantasy Zone e l’immancabile Sonic The Hedghog Spinball.

Offerta Sega Megadrive Mini L'iconica console di SEGA, il 55% più piccola

Include 40 giochi leggendari

NEO GEO Mini

Una console retrogaming da non perdere è NEO GEO Mini , versione a dimensioni ridotte delle console SNK che ha fatto la storia delle prime piattaforme per videogiochi. Questo mini-cabinato non ha raggiunto il successo delle console blasonate di Sony e Nintendo, infatti era venduto con un prezzo davvero elevato, tanto che veniva considerata una console di lusso. Oggi è possibile acquistare l’edizione per il 40° anniversario di SNK, con 40 giochi inclusi, joystick integrato e possibilità di collegarla con uno schermo video più grande. Nell’elenco dei titoli compaiono The King of Fighters del ’95, Metal Slug, Samurai Shodown, Puzzled e Last Resort.

Commodore 64

Considerata da molti la miglior console retrogaming, il Commodore 64 o semplicemente C64 è senza dubbio un oggetto molto ambito dai più nostalgici. Su Amazon viene proposta una riproduzione fedele della console, un dispositivo vintage realizzato da Retro Games, un vero e proprio simbolo degli anni ’80. Questo mini-computer è venduto con il classico joystick con micro Switch, cavetto da 1,5 metri, filtro CRT e qualità video HD, da collegare alla TV tramite un normale cavo HDMI. All’interno sono installati 64 giochi come Anarchy, Battle Valley, World Games e Speedball 2.

Offerta The C64 Un Classico Senza Tempo A Grandezza Naturale, Con Una Tastiera...

Contiene 64 Giochi Preinstallati Tra Cui California Games, Paradroid E...

Super Nintendo Entertainment Classic System Mini

Nintendo si sta impegnando molto per offrire nuove edizioni delle console retrogame classiche del marchio, infatti ha da poco lanciato la Super Nintendo Entertainment System Classi Mini . Si tratta di un modello storico dell’azienda giapponese, proposta in una versione mini compatta, ideale per limitare l’ingombro o come oggetto da collezione. La confezione include l’iconico controller grigio rettangolare, il cavo HDMI per collegare la console alla TV, il cavetto USB per l’alimentazione e 30 giochi preinstallati. Fra i titoli ci sono alcuni dei migliori giochi di tutti i tempi, come Super Mario Bros, Donkey Kong, Balloon Fight e Ice Climber.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System Replica in miniatura del classico Super Nintendo Entertainment System

Include 21 videogiochi classici tra i quali Super Mario World, The...