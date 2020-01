Indistruttibile il Samsung Galaxy S20 Ultra: svolta sui materiali quest’anno

Il 2020 in ambito smartphone sarà caratterizzato dal lancio sul mercato di diversi device di fascia alta, ma uno dei modelli più interessanti potrebbe essere il Samsung Galaxy S20 Ultra. Dopo aver esaminato le ultime indiscrezioni sui probabili prezzi di lancio per i modelli di questa famiglia, come avrete intuito tramite un nostro recente articolo, oggi 23 gennaio credo sia importante soffermarsi su altri aspetti che potrebbero aiutare il produttore a fare la differenza nei prossimi mesi.

Il materiale che renderà indistruttibile il Samsung Galaxy S20 Ultra

Secondo quanto riportato da Sammobile questo giovedì, infatti, il Samsung Galaxy S20 Ultra potrebbe avere un importante elemento in comune con l’ iPhone XS Max di Apple, visto che la mela morsicata ha deciso di passare all’acciaio inossidabile con il suo top di gamma. L’anno scorso Samsung aveva menzionato l’acciaio inossidabile nella sua pagina speciale dedicata a prodotti come i vari Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10, ma a conti fatti i due device utilizzano lo stesso telaio in alluminio che abbiamo toccato con mano a partire dal Samsung Galaxy S6. Ma il 2020 potrebbe essere l’anno in cui Samsung passerà finalmente all’acciaio inossidabile secondo quanto raccolto.

Qualora il Samsung Galaxy S20 Ultra dovesse montare davvero un telaio in acciaio inossidabile, potrebbe anche risultare molto più pesante del Galaxy Note 10+ e del Galaxy S10+ (almeno per quanto riguarda la versione standard di questo prodotto, non quello in ceramica). Va detto che tali indiscrezioni prendono piede ogni anno, ragion per cui è opportuno esaminare queste voci per quello che sono, in attesa dell’evento con cui il produttore coreano ci mostrerà questi prodotti.

Che ne pensate della possibile direzione presa con il Samsung Galaxy S20 Ultra? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in riferimento alle aspettative che avete verso il produttore coreano nel corso del 2020.