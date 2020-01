Il testo di Il Confronto di Marco Masini a Sanremo 2020 è un gioco di ruolo

Un continuo scambio di ruoli, nel testo di Il Confronto di Marco Masini, che torna sul palco del Teatro Ariston a distanza di tre anni da Spostato Di Un Secondo. Come annunciato, il brano sarà riversato nell’album che rilascerà per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera, da portare anche in un tour nei teatri.

Nei primi stralci di testo che sono emersi a seguito dell’ascolto condotto dalla critica, si legge la volontà di volersi mettere a confronto con quello che si è fatto e quello che si sarebbe potuto fare, con la certezza di non potersi crogiolare in una vita fatta di ma e di se. Marco Masini fa parte dei 24 artisti che sono stati annunciati nel corso dell’intervista che Amadeus ha rilasciato a Repubblica e presentati durante lo speciale de I Soliti Ignoti del 6 gennaio.

Il significato di Il Confronto di Marco Masini a Sanremo 2020

Le chiavi di lettura del brano di Marco Masini a Sanremo 2020 sono molteplici. Si traccia un bilancio della propria esistenza ma si cerca anche di perdonare se stessi per qualcosa che non è accaduto, per volontà o per destino.

Una voce inconfondibile è quella che emerge dall’interpretazione di Il Confronto che fa Marco Masini, veterano del palco del Festival di Sanremo nel quale è stato vincitore per due volte, nella sezione Nuove Proposte con Disperato e in quella Campioni con L’Uomo Volante, nel 2004.

Gli autori di Il Confronto di Marco Masini a Sanremo 2020

Il brano di Marco Masini a Sanremo 2020 è firmato da Marco Masini, Daniele Coro e Federica Camba. Per la serata delle cover, l’artista fiorentino ha deciso di portare Vacanze Romane dei Matia Bazar che eseguirà in duetto con la poderosa voce di Arisa. La cantante lucana viene dalla recente esperienza di Il Cantante Mascherato in cui si è nascosta sotto la maschera di Barboncino.