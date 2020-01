Il duetto de Le Vibrazioni con i Canova a Sanremo, Sarcina: “Ad Amici li lasciai fuori per i Dear Jack, glielo dovevo”

Francesco Sarcina spiega il duetto de Le Vibrazioni con i Canova a Sanremo 2020 ricordando una vecchia sfida di Amici di Maria De Filippi che si trovò a giudicare (da esterno) nel 2014.

La sfida in questione coinvolgeva i Dear Jack (formazione con Alessio Bernabei), titolare del programma, e gli sfidanti Canova. Si è conclusa con la vittoria dei Dear Jack e la conseguente eliminazione dei Canova che non hanno quindi avuto la possibilità di accedere al talent show.

Il duetto de Le Vibrazioni con i Canova a Sanremo 2020

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 è quella dedicata alle Cover. In occasione dei 70 anni della kermesse canora, le Cover dei Campioni sono state scelte tra le canzoni che hanno fatto la storia del Festival, brani in gara o brani presentati dagli ospiti che in qualche modo hanno influito sulle 69 edizioni già all’attivo per il Festival di Sanremo.

Ogni Big in gara può inoltre decidere se esibirsi in solitaria oppure se farsi affiancare da un ospite, un cantante, un gruppo oppure un personaggio del mondo dello spettacolo. La scelta de Le Vibrazioni è caduta sui Canova, una band che Francesco Sarcina ha conosciuto qualche anno fa.

Giovedì 6 febbraio 2020, Le Vibrazioni canteranno Un’Emozione Da Poco, canzone portata al successo da Anna Oxa nel 1978. In un’intervista all’Ansa, Francesco Sarcina ha anticipato che il gruppo ne proporrà una versione prog:

“La canzone scritta da Fossati è bellissima e lei un’artista che non le ha mai mandate a dire a nessuno. Ne faremo una versione prog, che sembrerà quasi un musical. E se la leggi dal punto di vista di un uomo è ancora più forte”.

Con Le Vibrazioni, sul palco del Teatro Ariston, ci saranno i Canova perché “Glielo dovevo”, spiega Sarcina, che ripercorre il momento in cui si è trovato a giudicare una sfida da esterno ad Amici di Maria De Filippi, quella tra i Dear Jack e, appunto, i Canova.

“Ai tempi di Amici, si presentarono a metà programma: da giudice io li lasciai fuori a favore dei Dear Jack, che erano dentro dall’inizio. Feci quella scelta per proteggerli. Mi ricordano Le Vibrazioni dei primi tempi. E da band tifiamo per le band”.

La sfida Dear Jack / Canova ad Amici

Era il 2014. I Dear Jack di Alessio Bernabei, ad Amici di Maria De Filippi, collezionavano maglie nere. Dopo Rudy Zerbi, anche Klaus Bonoldi aveva deciso di far indossare al gruppo la temuta t-shirt che avrebbe potuto determinare l’esclusione dal programma.

La consegna della maglia nera avveniva nel caso in cui uno o più docenti avessero dubbi in merito alla permanenza di un cantante, un gruppo o un ballerino nella scuola. Con l’avvicinarsi della fase del serale e la definizione della classe da ammettere alle puntate del sabato sera, le maglie nere mettevano a rischio i concorrenti sui quali i docenti nutrivano dubbi.

Dopo aver indossato la maglia nera, il concorrente a rischio aveva quattro possibilità: poteva essere riammesso immediatamente, poteva essere eliminato (in caso di unanimità della commissione), poteva essere posto in sfida immediata e poteva infine essere chiamato a sostenere una sfida differita, la settima seguente.

Nel caso dei Dear Jack, la maglia nera portò il gruppo verso una sfida immediata contro i Canova, giudicata da Francesco Sarcina.

Due le manche della sfida.

Nella prima manche, entrambi i gruppi hanno cantato 29 Settembre degli Equipe 84. Nella seconda manche, i Dear Jack hanno cantato Anima Gemella e i Canova Fuori Controllo; i Dear Jack hanno poi cantato One Day di Asaf Avidan contro i Canova e la cover Eppure Sentire di Elisa. Infine i Dear Jack hanno cantato Irresistibile e i Canova Erano Giorni.

Francesco Sarcina ha scelto i Dear Jack. Ai Canova riserva adesso un premio di consolazione, sul palco dell’Ariston.

