I migliori smartband Huawei: guida all’acquisto 2020

Gli smartband sono diventati un oggetto sempre più richiesto, un device indispensabile che ci accompagna tutti i giorni, controllando in ogni momento il battito del cuore, il sonno e monitorando le nostre attività sportive. Caratterizzati da un design moderno e semplice, materiali robusti e una struttura resistente all’acqua, tra i migliori prodotti sul mercato troviamo gli smartband Huawei, dispositivi economici, funzionali e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In particolare, sono disponibili sia i device Huawei che gli smartband Honor, sottomarca del marchio con cui l’azienda commercializza una serie di prodotti, tra cui i braccialetti indossabili. Quasi tutti i modelli presentano un costo davvero contenuto, al di sotto dei 50 euro, con diverse offerte Amazon che permettono di risparmiare e usufruire di sconti piuttosto interessanti. Vediamo come funzionano gli smartband, quali sono le differenze con gli altri wearable e i migliori smartband Huawei 2020.

Cosa sono gli smartband e a cosa servono

Negli ultimi anni abbiamo assistito al successo degli smartwatch, orologi intelligenti dotati di un display touchscreen e funzionalità innovative. Tuttavia, si fa molta confusione tra gli wearable, i dispositivi indossabili, in quanto non sempre sono così chiare le differenze tra smartwatch, smartband e fitness tracker o activity tracker. Quest’ultimi sono device che monitorano le attività sportive, fornendo informazioni come il conteggio dei passi, la distanza percorsa e la frequenza cardiaca.

Gli smartwatch invece sono degli apparecchi piuttosto avanzati dotati di un display digitale interattivo, che offrono funzionalità simili a quelle di uno smartphone, come le app social, le notifiche, la lettura delle e-mail, i messaggi vocali e le chiamate. Infine, ci sono gli smartband, dispositivi meno evoluti rispetto agli smartwatch, i quali integrano al loro interno diverse tecnologie tipiche degli activity tracker.

In particolare, gli smartband offrono funzionalità per gli allenamenti, dal contapassi al cardiofrequenzimetro, dal monitoraggio del sonno ai programmi per lo sport, una struttura impermeabile e una connettività Bluetooth per collegarli allo smartphone. Rispetto agli smartwatch presentano prestazioni inferiori, dimensioni più compatte e un rivestimento ergonomico in plastica e silicone, adatto per un uso intensivo.

Come scegliere lo smartband Huawei giusto?

Per capire qual è lo smartband Huawei più adatto alle proprie esigenze è importante considerare alcuni aspetti. Ad esempio, bisogna valutare il design, visto che nella maggior parte dei casi si indosserà tutto il giorno e anche la notte, quindi deve avere un look che si combina con il proprio stile personale. Dopodiché è necessario analizzare le caratteristiche tecniche, come il peso, le dimensioni e il display, optando per schermi TFT, OLED o AMOLED di ultima generazione.

Altrettanto vale per le prestazioni della CPU, soprattutto la memoria Flash e ROM, ma anche la potenza nominale della batteria per assicurarsi che l’autonomia sia adeguata. Oltre a ciò è indispensabile controllare le varie funzionalità, dalla connettività alla presenza del cardiofrequenzimetro, dal rilevamento del sonno ai programmi specifici per gli allenamenti. Infine, è fondamentale che lo smartband sia compatibile con il proprio smartphone, per collegarlo tramite Bluetooth e visualizzare le notifiche direttamente dal braccialetto indossabile.

Migliori smartband Huawei 2020

Huawei Band 3e

Disponibile soltanto con layout nero, lo smartband Huawei 2020 più economico è il Band 3e. Questo braccialetto intelligente propone una batteria di lunga durata, con autonomia fino a 21 giorni, una certificazione fino a 50 metri di profondità in immersione, connettività Bluetooth e compatibilità con smartphone Android e iOS. Lo Huawei Band 3e è dotato di un display PMOLED (sigla che sta per Passive-Matrix OLED mentre AMOLED per Active-Matrix OLED), un peso di appena 17 grammi, 1 MB di memoria Flash e 384 KB di RAM. Non mancano le notifiche social, il contapassi e le funzionalità per gli allenamenti con sette modalità di monitoraggio dell’attività sportiva.

Honor Band 5

Uno smartband Huawei economico è l’Honor Band 5, una sottomarca del gruppo cinese. Si tratta di un dispositivo caratterizzato da un design semplice ma gradevole, con funzionalità di activity tracker, schermo AMOLED da 0,95 pollici e rivestimento impermeabile, resistente all’acqua e alle immersioni fino a 50 metri di profondità. Il device è disponibile in tre combinazioni cromatiche, nero, blu e rosa, propone notifiche tramite collegamento con lo smartphone, rilevamento del battito cardiaco e monitoraggio del sonno.

Huawei Band 4

Ottimo smartband fitness tracker, lo Huawei Band 4 propone un rapporto qualità-prezzo adeguato, un look giovane e originale, con un peso di soli 24 grammi incluso il cinturino. Il marchio mette a disposizione 3 diverse colorazioni, Sakura Pink, Amber Sunrise e Graphite Black, un display TFT a colori da 0,96 pollici con risoluzione 80×160 pixel, con sensori infrarossi, accelerometro e rilevamento ottico del battito cardiaco. Questo smartband Huawei vanta un’autonomia fino a 7 giorni, funzione TruSleep per il monitoraggio del sonno, ricarica tramite USB e un microprocessore Apollo 3, con connettività Bluetooth 4.2, resistenza all’acqua e alle immersioni.

Huawei Band 2 Pro

Un ottimo smartband Huawei entry level è il Band 2 Pro, un device leggero con un peso di appena 32 grammi. Questo wearable cinese propone diverse funzionalità innovative, come il tracciamento GPS, il rilevamento della distanza percorsa, il contapassi, il cardiofrequenzimetro e l’opzione per la creazione di programmi di allenamento personalizzati. Il design del Huawei Band 2 Pro è confortevole e moderno, con un display PMOLED, compatibilità con smartphone Android e iOS, batteria da 100 mAh con due giorni di autonomia, resistenza all’acqua e a una pressione fino a 5 ATM.

Huawei Band 3 Pro

Tra gli smartband Huawei Amazon è disponibile il Band 3 Pro, un modello con un look originale e accattivante, dotato di un display AMOLED a colori da 0,95 pollici con risoluzione 120×240 pixel. Questo bracciale intelligente mette a disposizione un processore Applo 3, con RAM da 384 KB e una memoria ROM da 1 MB, cardiofrequenzimetro e sensore di accelerazione, con una batteria agli ioni di litio da 100 mAh. Oltre allo schermo touchscreen è presente il modulo GPS, la connettività Bluetooth 4.2 e la funzionalità Huawei TruSleep, la quale fornisce suggerimenti utili per migliorare la qualità del sonno durante le ore notturne.