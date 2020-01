I favoriti di Sanremo 2020, scommesse sul Festival e quote dei Campioni

Quali sono i favoriti di Sanremo 2020? Le scommesse sul vincitore del Festival di Sanremo 2020 sono ufficialmente iniziate e sono disponibili le quote dei bookmaker che rivelano i favoriti di Sanremo 2020 secondo il pubblico scommettitore.

A differenza dello scorso anno, dove tra i favoriti di Sanremo appariva in continuazione il nome del giovane Ultimo, quest’anno manca un nome ricorrente. I 24 cantanti in gara nella categoria dei Campioni potrebbero suddividersi in più gruppi in base alle reali possibilità di vittoria del Festival ma non ce n’è uno che prevale nettamente sugli altri.

Mentre la stampa ha già ascoltato i pezzi di Sanremo, il pubblico da casa ascolterà le 24 canzoni in gara nella categoria dei Campioni tra il 4 e il 5 febbraio in occasione delle prime due serate dei Festival. I Big infatti saranno suddivisi nelle prime due serate: 12 si esibiranno martedì 4 febbraio e i restanti 12 si esibiranno all’Ariston mercoledì 5 febbraio 2020.

Nel momento dell’ascolto dei 24 pezzi in gara è possibile che le quote cambino in modo netto.

Le scommesse su Sanremo 2020

Come ogni anno, anche questa volta sono attive le scommesse su Sanremo 2020. Gli scommettitori puntano sull’artista vincente – tra i 24 Big in gara nella categoria dei Campioni – investendo denaro a favore del trionfo dell’uno piuttosto che dell’altro.

Le quote di fine gennaio tengono conto esclusivamente delle scommesse effettuate sulla base dei singoli artisti in quanto non sono ancora note le canzoni presentate dai 24 Big. Per questo motivo potremmo assistere ad un radicale cambiamento delle quote nel momento dell’ascolto dei pezzi in gara, nella settimana del Festival di Sanremo 2020 guidato dal direttore artistico Amadeus.

Le quote di Sanremo 2020

Facciamo riferimento, in questo articolo, alle quote del portale PlanetWin365 che consente di scommettere sulla manifestazione musicale, ovvero sul trionfo di uno dei 24 nomi presenti nella lista dei partecipanti.

Le quote del 23 gennaio vedono in testa il rapper Anastasio a 4,50 seguito da Francesco Gabbani e Alberto Urso a 6,25. A 6,75 c’è Achille Lauro seguito da Giordana Angi a 6,85. Improbabile la vittoria di Elettra Lamborghini e quella di Riki, rispettivamente all’ultimo posto a quota 41 e al penultimo posto a quota 36.

Le quote del 23 gennaio

Anastasio: 4,50

Francesco Gabbani: 6,25

Alberto Urso: 6,25

Achille Lauro: 6,75

Giordana Angi: 6,85

Enrico Nigioti: 7,25

Irene Grendi: 8,00

Marco Masini: 8,00

Elodie: 11,00

Diodato: 12,00

Levante: 13,00

Rancore: 13,00

Pinguini Tattici Nucleari: 16,00

Junior Cally: 17,50

Tosca: 18,00

Raphael Gualazzi: 19,00

Michele Zarrillo: 19,00

Piero Pelù: 21,00

Le Vibrazioni: 23,00

Bugo e Morgan: 31,00

Paolo Jannacci: 31,00

Rita Pavone: 33,00

Riki: 36,00

Elettra Lamborghini: 41,00