C’è tempo fino ad oggi 23 gennaio per Huawei P30 Pro e Galaxy S10e in offerta su Unieuro

Non abbiamo più altro tempo, oggi 23 gennaio, per sfruttare al meglio alcune offerte Unieuro di cui si è parlato molto in questi giorni soprattutto tra i potenziali acquirenti di un Huawei P30 Pro o Samsung Galaxy S10e. Dopo aver esaminato il primo volantino del 2020 con un articolo apposito, infatti, questo giovedì occorre prendere atto che in serata volgerà al termine una campagna caratterizzata da alcune occasioni interessanti. Cerchiamo dunque di capire cosa risulti ancora disponibile nello store online.

Non solo Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10e su Unieuro il 23 gennaio

Proviamo ad analizzare aspetti più pratici di questa campagna Unieuro, considerando il fatto che gli utenti interessati ad un Huawei P30 Pro se lo potranno portare a casa con un esborso pari a 699 euro. Certo, in rete è possibile trovare occasioni più allettanti per questo device, ma resta ugualmente una promozione interessante considerando gli standard di questo store. Senza dimenticare un risparmio complessivo del 30% rispetto al prezzo di listino.

L’altra occasione estremamente interessante nell’ambito di questa campagna Unieuro, considerando le medie dei prezzi in rete e la domanda per lo smartphone in questione, si riferisce senza ombra di dubbio al Samsung Galaxy S10e. In particolare, questo giovedì gli utenti interessati se lo potranno portare a casa affrontando una spesa pari a 439 euro. Anche qui non ci sono indicazioni sul numero di unità residue, ma il consiglio è di procedere nel più breve tempo possibile.

Quanto agli altri smartphone disponibili su Unieuro solo oggi 23 gennaio, occhio a Huawei Nova 5T a 399 euro, Huawei P Smart+ 2019 a 189 euro e al Samsung Galaxy A30 a 219 euro. Insomma, non abbiamo i soli Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10e protagonisti in questa campagna. Che ne pensate dei prezzi che ho portato alla vostra attenzione questa mattina?