A Discovery of Witches prende il posto di Queste Oscure Materie su Sky Atlantic dal 29 gennaio

Toccherà a A Discovery of Witches prendere il posto che Queste Oscure Materie lascerà vacante dopo la messa in onda del gran finale. Lyra e i suoi torneranno il prossimo anno con gli episodi della seconda stagione ma, intanto, i fan dell’oscuro e del fantasy potranno rimanere incollati a Sky Atlantic il mercoledì perché sta arrivando un’altra serie la cui ispirazione arriva ancora una volta dalla letteratura.

A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe andrà in onda su Sky Atlantic da mercoledì alle 21.15, a partire dal 29 gennaio per la gioia di tutti coloro che amano il genere e che già conoscono la Trilogia delle anime della scrittrice britannica Deborah Harkness che ha conquistato il mondo con i suoi romanzi Il libro della vita e della morte, L’ombra della notte e Il libro della vita.

La prima stagione della serie, composta da otto episodi, è già andata in onda in Patria raccontando minuziosamente la storia di un passato, un intreccio di leggende e verità che è stato complicato portare sullo schermo per via della minuziosità con cui la Harkness ne parla nei suoi romanzi impregnati di citazioni storiche e scientifiche.

Ecco il trailer della serie:

La cornice è un po’ complicata da riportare in una serie tv ma sicuramente non lo è la storia d’amore al centro di tutto ovvero quella che vede legati, in un viaggio epico pronto da fare da sfondo, la strega Diana Bishop (Teresa Palmer) e il vampiro Matthew Clairmont (Matthew Goode), esseri magici da sempre contrapposti ma adesso pronti a scoprire la verità sulle loro radici passando proprio dal loro avvicinamento. A muovere tutto sarà proprio il manoscritto ritrovato all’interno della biblioteca Bodleiana di Oxford che racconta di un mondo e di un’era in cui tutto era bellissimo prima che l’uomo prendesse il sopravvento.

Proprio in seguito a quello che scopre e legge, la bella Diana che ha cercato sempre di mettere via la magia rinnegando la sua stessa natura, si lascia conquistare da essa tanto da voler proteggere a tutti i costi il manoscritto aiutata proprio da Matthew nonostante la diffidenza che divide le loro “razze” da tempo. Intorno a loro vampiri e streghe facente parte di una congrega che non vede di buon occhio l’unione di un vampiro e una strega ma che, soprattutto, vorrebbe mettere le mani sul manoscritto, ma per quale motivo e con quali scopi? Questo lo scopriremo a partire da mercoledì 29 gennaio proprio su Sky Atlantic quando A Discovery of Witches andrà in onda con un doppio episodio a settimana.