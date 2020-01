Le serie TV sono il format più in voga al momento, in grado di rispondere all’interesse del pubblico e offrire contenuti adatti ad ogni gusto. In particolare, le commedie sono un’opzione sempre piacevole da guardare, per assistere a storie divertenti, drammatiche, romantiche o surreali, passando qualche ora in tranquillità. Ecco quali sono le 10 serie TV commedia da guardare assolutamente, sottoscrivendo un servizio di streaming come Prime Video, una delle migliori piattaforme per vedere non solo serie televisive ma anche film e documentari.

Friends

Tra le migliori serie TV commedia non poteva non figurare Friends, un cult del genere che continua ad anni di distanza a rimanere in vetta alle preferenze degli utenti. Andata in onda dal 1994 al 2004 con 10 stagioni e 236 episodi, la storia dei 6 amici che vivono a New York ha conquistato intere generazioni, divertendo con le fantastiche gag di Joey Tribbiani e le battute di Chandler Bing. Considerata una delle commedie più riuscite di tutti i tempi, Friends compare al 21° posto nella rivista Guide TV, ed è veramente piacevole da vedere anche dopo 15 anni dall’ultimo episodio andato in onda.

Nelle lista delle serie TV commedia divertenti, un posto d’onore spetta a Modern Family, un programma televisivo che ha portato al grande pubblico temi come l’omosessualità, rendendoli leggeri nonostante la delicatezza del tema. Tantissime le gag negli oltre 250 episodi delle 11 stagioni prodotte, in cui è letteralmente impossibile non ridere lasciandosi prendere dalla battute e dai doppi sensi inseriti nella sceneggiatura. La storia è quella di 3 famiglie imparentate tra loro, che affrontano situazioni esilaranti con un ritmo sempre incalzante.

Fleabag

Scritta da Phoebe Waller Bridge, Fleabag è una commedia che parla del mondo delle donne, raccontandolo da un punto di vista mai scontato e originale. La protagonista si cimenta con delle improbabili esperienze, alla ricerca di sé stessa e della sua femminilità, non senza passare per guai e difficoltà. Prodotta a partire da una rappresentazione teatrale, Fleabag è una serie TV poco conosciuta, eppure è ben realizzata e interpretata, riuscendo sia a far ridere che pensare, un binomio che funziona durante tutti gli episodi e non stanca mai.

La Fantastica Signora Maisel

Produzione originale Amazon, La Fantastica Signora Maisel è una commedia serie TV frizzante e divertente, con la fantastica interpretazione dell’attrice Rachel Brosnahan. La trama si svolge negli anni ’50, raccontando le vicende di una casalinga ebrea che per puro caso si ritrova impegnata in una serie di show comici, tra l’apprezzamento del pubblico e lo sbigottimento del marito. Vincitrice di due premi al Golden Globe, La Fantastica Signora Maisel è una serie TV da vedere assolutamente, una delle migliori produzioni di Amazon Studios.

Good Omens

Questa miniserie televisiva è sicuramente una delle serie TV commedia più riuscite, inserita all’interno del catalogo di Prime Video di Amazon, disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime. Good Omens è composta da sole 6 puntate, la serie è una commedia fantastica basata su un romanzo di Terry Pratchett, in cui un angelo e un demone si uniscono per lottare contro la fine del mondo, mettendo da parte le antiche rivalità. Commedia divertente e spumeggiante, la serie è un prodotto di qualità davvero piacevole da vedere.

Grey’s Anatomy

Tra le serie TV commedia in streaming c’è Grey’s Anatomy, un contenuto prodotto dalla ABC e realizzato dalla sceneggiatrice Shonda Rhimes. La storia racconta la vita di un gruppo di medici a Seattle, con protagonista il chirurgo Meredith Grey, ruolo affidato all’attrice con origini italiane Ellen Pompeo. Stiamo parlando di un vero cult della commedia moderna, con 16 stagioni e 350 episodi, una serie TV ancora in produzione e in grado di emozionare, far ridere e divertire come poche altre. Disponibile nella piattaforma Amazon Prime Video, la serie ha raggiunto un successo mondiale e vinto numerosi premi.

Mozart in the Jungle

Una delle migliori serie TV degli ultimi anni è Mozart in the Jungle, una commedia drammatica molto avvincente, composta da 4 stagioni e 40 episodi. La storia è il racconto delle vicende di Rodrigo De Souza, interprete di musica classica e partecipante dell’Orchestra Filarmonica di New York. Gael Garcia Bernal si è portato a casa un Golden Globe per la sua prova di grande valore, tra gag divertenti e scene borderline, per un contenuto che tiene incollati allo schermo dall’inizio alla fine.

Shameless

Serie televisiva del 2011 ma ancora in produzione, Shameless è il rifacimento americano di una serie inglese del 2004, una commedia drammatica che conta già 9 stagioni e 111 episodi. La trame racconta la storia dei Gallagher, una famiglia complicata con un padre alcolizzato e 6 figli che cercano di cavarsela da soli, passando momenti difficili a causa di una situazione completamente disfunzionale. Serial molto apprezzato dalla critica, Shameless è ambientata a Chicago e adattata al pubblico americano da John Wells, su un’idea di Paul Abbott.

Forever

Forever è una serie TV commedia divertente prodotta dalla ABC, disponibile all’interno del catalogo di Prime Video. Nonostante non abbia riscosso un grande successo è un programma ben confezionato, dove si incrociano un po’ di fantasy e scenari quasi irrealistici. Ioan Gruffudd interpreta Henry Morgan, doppiato per l’Italia dal grande Massimiliano Manfredi, che lavora come medico legale a New York ed è immortale. Grazie alle sue incredibili capacità diventa assistente di un detective della polizia, aiutandolo a risolvere casi spinosi non senza un po’ di sana ironia.

Downtown Abbey

Tra le migliori serie TV commedia c’è senza dubbio Downtown Abbey, la famosissima saga da 6 stagioni e 52 episodi ambientata nell’Inghilterra dei primi del 1900. La trama racconta la storia di una famiglia facoltosa, che vive il difficile passaggio da una società aristocratica verso la modernità, con tantissimi intrighi, situazioni complicate ed episodi divertenti tra nobili e servitù. Stellare il cast con la performance della bravissima Maggie Smith.

