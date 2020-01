Vera su Giallo, si riparte dall’ottava stagione in attesa della nona in prima tv a febbraio

Torna in onda la serie britannica Vera su Giallo, con l’ottava stagione in replica da mercoledì 22 gennaio in prima serata: il canale tematico di Discovery Italia, disponibile in chiaro al canale 38 del digitale terrestre, trasmette questo crime inglese dal 2016, in prima visione assoluta.

Vera è una serie poliziesca che prende il titolo dal nome della sua protagonista, una detective alla soglia della pensione ma ancora capace di risolvere casi complessi: in carica presso la fittizia Northumberland & City Police, l’ispettrice capo Vera Stanhope indaga su delitti misteriosi usando le sue abilità analitiche, un’innata razionalità e una buona dose di passione per il suo lavoro, che la rende una detective stimata nonostante il carattere irascibile e la tendenza a sottolineare gli errori dei suoi colleghi.

La protagonista è interpretata da Brenda Blethyn, mentre i colleghi sergenti Joe Ashworth e Aiden Healy sono interpretati rispettivamente da David Leon e Kenny Doughty. La serie è basata sui libri omonimi di Ann Cleeves, giallista inglese che ha firmato anche i romanzi alla base della serie Shetland, anch’essa in onda su Giallo.

In attesa della nona stagione che sta per arrivare nel palinsesto della rete, Giallo ha deciso di riprogrammare gli episodi dell’ottava stagione di Vera, che aveva già trasmesso nella primavera del 2019. Dal 22 gennaio, ogni mercoledì in prima serata, Vera 8 va in onda su Giallo con un episodio a settimana, seguita dagli episodi della quarta stagione di Profiling.

Partirà il 12 febbraio 2020, invece, la nona stagione di Vera su Giallo, in prima visione assoluta per l’Italia. I quattro episodi della nuova stagione – intitolati rispettivamente Blind Spot, Cuckoo, Cold River e The Seagull saranno trasmessi da Giallo il 12, 19, 26 febbraio e il 4 marzo.

Vera ha raggiunto ormai un decennio di programmazione su ITV, che nel Regno Unito la trasmette dal 2011: l’emittente inglese ha attualmente in programmazione la decima stagione della serie, composta come le precedenti da 4 episodi. Ancora inedita in Italia, probabilmente Vera 10 non sarà trasmessa nel nostro Paese prima del prossimo anno.