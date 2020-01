Velo rimosso da EMUI 10 per Honor 10: aggiornamento avvistato in Italia

Sono disponibili alcune interessanti informazioni per quanto riguarda un device come Honor 10. Lo smartphone ancora oggi risulta assai popolare in Italia e, non a caso, sta facendo rumore la notizia secondo cui sarebbe finalmente disponibile l’aggiornamento ottimizzato su EMUI 10 in versione stabile. Una conferma importante e concreta, rispetto a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi che a conti fatti ci aveva preannunciato lo stato avanzato dei lavori per questo device.

Cosa sappiamo su EMUI 10 per Honor 10 in Italia

Scendendo in dettagli, al momento sappiamo soltanto che il produttore cinese abbia dato il via al rollout dell’ultima release di Android che porta la EMUI 10 alla versione 10.0.0.156 per chi ha deciso di assicurarsi un Honor 10 nell’ultimo anno e mezzo. Un aggiornamento destinato a cambiare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare lo smartphone nel quotidiano e che, almeno sulla carta, non dovrebbe presentare differenze sostanziali rispetto agli upgrade di questo tipo distribuiti negli ultimi mesi su device Honor.

Insomma, distribuzione ormai concreta e reale possibilità di trovare l’aggiornamento su HiCare già in giornata. Difficile, infatti, che la patch 156 venga distribuita da subito via OTA, esattamente come avvenuto con altri smartphone Huawei e Honor che tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 hanno fatto lo stesso passo. In questo modo, assisteremo ad rilascio graduale del firmware per Honor 10, individuando eventuali anomalie e bloccando tutto l’iter. Scongiuri consentiti per tutti naturalmente.

Staremo a vedere quali saranno i primi riscontri da parte degli utenti abilitati al download del nuovo aggiornamento impostato su EMUI 10 per Honor 10, sperando che entro il prossimo fine settimana tutti possano portare a termine l’installazione del pacchetto software invocato da tutti a gran voce nel corso delle ultime settimane. Lo avete già beccato oggi 22 gennaio?